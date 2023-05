‘Zijn bed stond in de muizenkeutels’; familie haalt stiefzoon weg bij zorgboerderij

met video Sen (8) lag bijna 100 dagen in ziekenhuis, nu leeft hij één dag als een filmster met Lamborghi­ni en jacuzzi

Sen de Bruijn (8) is ernstig ziek. Woensdag leidde hij even het leven van een filmster, met een rit in een Lamborghini en een verblijf in een villa. Het smaakte naar meer. ,,Ik wil later veel geld verdienen, want dan kan ik écht een sportwagen en een villa kopen.’’