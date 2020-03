Zijn de zomerse droogteproblemen na de kletsnatte weken voorbij?

Eerste Sterkste Man van Nederland overleden

11:35 De eerste Sterkste Man van Nederland, Gerard du Prie, is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat meldt NH Nieuws. De spierbundel werd in 1979 officieel de eerste ‘sterkste’ en was daarna een graag geziene gast in de tv-shows van Rudi Carrell, Ron Brandsteder en André van Duin.