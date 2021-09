Zijn er van de waarheid twee, drie of ontelbaar veel versies? Nee, natuurlijk niet

Op social media heb ik steeds vaker discussies over de waarheid. Dat gaat meestal zo: iemand post dat de politie heeft bevestigd dat er eigenlijk 250.000 mensen in Amsterdam liepen te demonstreren tegen de coronamaatregelen, maar dat de mainstream media dit weigeren af te drukken. Ik reageer dan met mijn eigen observatie als grachtengordelgleuf zijnde, namelijk dat het er inderdaad veel waren, maar zeker geen 250.000. Niet dat ik ze stuk voor stuk geteld heb, maar de hele stad was ontwricht ware het er 250.000 geweest. Bovendien, waarom zouden de mainstream media dat niet vermelden en waar is die bevestiging door de politie precies? Het antwoord is voorspelbaar. ‘Tja, jij hebt jouw waarheid, en ik de mijne. Ik hoop voor je dat je op een dag ook wakker wordt.’