Zo beleefde Iffet (toen 12 jaar oud) met een Turkse achtergrond de moord op Pim Fortuyn

In deze aflevering hoor je Iffet Subasi. Zij is nu verslaggever voor het Rotterdams Dagblad. Iffet was 12 jaar toen Pim Fortuyn werd vermoord. Hij had zich daarvoor stevig uitgesproken over de islam en de problemen van integratie. Iffet vertelt over hoe zij, als Rotterdammer met een Turkse achtergrond, deze periode heeft beleefd.