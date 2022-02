Zo doorstonden we de crisis: ‘Een hele grote, wat stillere middengroep hoorde je niet’

Wat is u het meeste opgevallen in de afgelopen 2 jaar?

,,Nou, als ik een heel algemeen beeld zou moeten schetsen: Nederland en de Nederlanders hebben heel erg veel veerkracht getoond. Kijk maar hoe we het met zijn allen volgehouden hebben, en ons zoveel mogelijk aan allerlei maatregelen hebben gehouden. Natuurlijk niet iedereen, er waren zeker ook protesten, maar over all heeft de grote meerderheid van de bevolking zich er goed doorheen weten te slaan.”