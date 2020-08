Zo geef je een hond of kat uit het buitenland een goed leven

Caféverbod voor man die op terras glas goudvissen opdrinkt: ‘Ik walg hiervan’

23 augustus Op internet circuleert een video waarin een man te zien is die op een terras van een café een glas water met twee goudvissen erin opdrinkt. Op de achtergrond is te horen dat zijn vrienden niet meer bijkomen van het lachen. De eigenaar van het café waar het incident plaatsvond kan er minder om lachen. De ‘vissenslikker’ heeft van hem een caféverbod gekregen. ,,Je kunt natuurlijk zeggen dat het maar een vis is, of dat het wel grappig is, maar ik walg hier van.”