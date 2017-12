Zo hebben je huisdieren ook een fijn Oud en Nieuw

Harde knallen en felle flitsen, voor ons is het dan duidelijk: we vieren oudejaarsavond. Maar honden vinden al dat vuurwerk vaak niks. Steeds vaker kiezen mensen ervoor om hun viervoeter óók een leuke jaarwisseling te bezorgen. Zonder knallen en flitsen, in een rustig hondenpension. Met de radio aan en verduisterde ramen komen ze de jaarwisseling in alle rust door.