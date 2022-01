Zo kies je de middelbare school die bij jouw kind past in vier stappen

De keuze is reuzeJe kind begint na de zomervakantie op de middelbare school. Maar welke? Er is veel te kiezen: gaat hij of zij naar het vmbo of vwo, naar algemeen of bijvoorbeeld montessori-onderwijs. En wat is voor hem of haar belangrijk: dat er veel aandacht is voor techniek, dat hij of zij een extra taal kan leren of er juist lekker veel kan sporten of toneelspelen?

We nemen in dit artikel vier belangrijke stappen door die je als ouder kunnen helpen in het keuzeproces: wat vindt je kind leuk, welk schooltype past daarbij, op welke manier leert hij of zij het beste en hoe pak je het bezoeken van open dagen aan?

Dat doen we aan de hand van de VO Gids, een papieren en online keuzegids voor leerlingen in groep zeven en acht van het basisonderwijs en hun ouders, en een toelichting van hoofdredacteur Vanessa Pelle. Zij geeft de allerbelangrijkste tip alvast weg: ,,Ga het gesprek aan met je kind en neem daar de tijd voor.’’ Dus: pak die VO Gids erbij, praat samen over wat daar allemaal in staat en luister goed naar wat je kind wil. En: bezoek open dagen van verschillende scholen om een goede indruk te krijgen.

1. Wie is je kind en wat vindt hij of zij leuk?

Hoe weet je nu wat je zoon of dochter wil en welke school het beste bij hem of haar past? De meeste kinderen van 11,12 jaar hebben nog geen idee wat ze later willen worden. Dat is voor het kiezen van een middelbare school ook helemaal niet erg. Op de scholen voor voortgezet onderwijs (het vo) hoeven ze niet meteen een richting te kiezen. ,,Ze maken nog geen keuze voor een beroep’’, zegt Pelle. ,,Alleen als een kind bijvoorbeeld zeker weet dat het later arts wil worden, is het belangrijk dat het uiteindelijk voor het vwo kiest. Maar dat kan ook in stappen na de mavo of havo nog.’’

Kinderen weten echter wel vaak wat ze leuk vinden. Is jouw kind creatief, muzikaal, houdt het van sporten of juist van cultuur? Welk karakter heeft hij of zij? En wat voor gezin zijn jullie? Stap 1 is dan ook: kijk wat je kind leuk vindt en bedenk dan welke school daarbij past. ,,Want de keuze is heel persoonlijk.’’

Er is een aantal zaken dat daarbij een rol kan spelen. Zo is het is niet op voorhand te zeggen of een kleine school of een grote scholengemeenschap geschikt is voor jouw zoon of dochter. ,,Er zijn ook heel grote scholen die juist klein aanvoelen’’, zegt Pelle. ,,Er is dan bijvoorbeeld een aparte ingang voor brugklassers, of de leerjaren hebben verschillende pauzetijden.’’

De betrokkenheid van ouders Stel: opa is advocaat, vader is advocaat en in de familie is het een traditie dat iedereen gaat studeren. ,,Sommige ouders gaan er dan automatisch van uit dat hun kind naar het vwo gaat’’, zegt Pelle. ,,Ze pushen hun kinderen om naar een schooltype te gaan dat ze kennen.’’ Als hun kind dan een vmbo-advies krijgt, kunnen ze daarover teleurgesteld zijn. ,,Ze kunnen zich zelfs schamen en zich afvragen hoe ze dat uitleggen aan hun familie en vriendenkring’’ Ze wil ouders er graag op wijzen dat het vmbo een heel goede keuze is. ,,Je wilt niet dat je kind blijft zitten en daardoor ongelukkig is. Je wilt dat je kind een succeservaring krijgt in het leerproces. Als je zoon of dochter mooie cijfers haalt en leren leuk vindt, is de kans groter dat hij of zij verder leert en niet vroegtijdig de school verlaat.’’ Plus: ,,Het vmbo is echt prachtig! Vaak zien ouders hun kind er helemaal opbloeien, omdat dat niveau bij hem of haar past.’’

Kies je voor de school om de hoek of wil je kind best wat verder reizen? ,,Het openbaar vervoer is tegenwoordig een stuk beter geregeld.’’ Daardoor kun je soms best kiezen voor een school die wat verder weg is, maar waar bijvoorbeeld veel aandacht is voor toneel en sport, of die - als je religie belangrijk vindt - katholiek is.

En dan zijn er nog de vriendjes en vriendinnetjes. Sommige kinderen willen graag naar dezelfde school. Pelle snapt dat wel, maar vindt niet dat het de beslissende factor moet zijn. ,,Dat zal een kind nu absoluut niet willen geloven, maar op het voortgezet onderwijs maken ze nieuwe vrienden. Als je kijkt naar je eigen leven als volwassene, hoeveel vrienden van de basisschool heb je nu nog?’’

De leerkracht van groep acht kan jullie vaak goed op weg helpen bij het maken van alle keuzes, want hij weet welke soort scholen er in de buurt zijn én welke daarvan bij het kind en het gezin kunnen passen.

De kwaliteit van de school Het lijkt zo logisch: je wilt dat je kind naar een een school gaat waar de kwaliteit van het onderwijs goed is. Toch is het niet zo simpel. Je kunt natuurlijk kijken naar het oordeel van de Onderwijsinspectie en naar tevredenheidsonderzoeken onder ouders. Je kunt de beschikbare gegevens over bijvoorbeeld slagingspercentages, de gemiddelde examencijfers en het aantal zittenblijvers bestuderen. Maar: staar je er niet blind op. Uiteindelijk zeggen die cijfers wel iets, maar vertellen ze niet of de sfeer op de school bij jouw kind past en of hij of zij daar bijvoorbeeld lekker vaak kan sporten of muziek kan maken. Bedenk: als je zoon of dochter het op school naar zijn of haar zin heeft, is de kans dat hij of zij daar slaagt groot. Let ook op met het predicaat ‘Excellent’ waar sommige scholen mee pronken. Een school die dit predicaat heeft, is gegarandeerd een goede school. Het zegt alleen niets over de kwaliteit van andere scholen. Die kunnen net zo goed zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoekt namelijk alleen scholen die zich hiervoor aanmelden en dat doen ze lang niet allemaal.

2. Welk schooltypes past bij het niveau van jouw kind?

In Nederland zijn er een aantal schooltypes, ingedeeld per niveau. De meest bekende zijn het vmbo, de havo en het vwo. Daarnaast is er nog de praktijkschool en het voortgezet speciaal onderwijs. We kennen ze allemaal, maar omdat er sinds je eigen jeugd misschien alweer heel wat is veranderd, zetten we nog even de verschillen op een rijtje:

Allereerst is er de praktijkschool. Die is er voor kinderen die beter leren door praktijkervaring op te doen dan door theorie en waarschijnlijk niet in staat zijn een vmbo-diploma te halen. Op het praktijkgericht onderwijs hoeven ze geen eindexamen te doen, maar werken ze met individuele ontwikkelplannen. Ze gaan stagelopen en vaak kunnen ze er bijvoorbeeld hun tractorrijbewijs of ehbo-certificaat halen.

Op het vmbo is veel te kiezen. Zo zijn er vier leerwegen, die een wat ingewikkelde naam hebben. De eerste is de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-basis). Leerlingen krijgen daar lekker veel praktijkles, maar liefst 12 uur per week, en daarnaast theorievakken als Nederlands, Engels en wiskunde. Fijn voor kinderen die het liefst leren door te doen. Ze kunnen daarna doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2.

De tweede is de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kader). Ook hier krijgen de leerlingen 12 uur praktijkles per week, maar zijn de theorievakken iets moeilijker. Daarna kunnen leerlingen een mbo-opleiding op niveau 3 of 4 volgen.

Het derde niveau heet de gemengde leerweg. Hier staat per week 4 uur praktijkles op het rooster, de rest van de tijd is voor theorievakken. Die zijn weer wat moeilijker dan op het vmbo-kader. Leerlingen kunnen doorstromen naar het mbo of de havo.

Profielen

Bij deze drie leerwegen maken de leerlingen in de bovenbouw een keuze uit maar liefst tien profielen, waarmee ze zich alvast kunnen voorbereiden op een beroep. Er zijn vijf algemene, waaronder zorg en welzijn en groen, en vier technische. Vmbo-scholen bieden vrijwel nooit alle profielen aan, zoek dus goed uit op welke school welk profiel te volgen is.

Dan is er nog de theoretische leerweg, die vroeger mavo heette en soms nog steeds zo genoemd wordt. De leerlingen krijgen daar meestal alleen theorievakken, die net zo moeilijk zijn als op de gemengde leerweg. Hier kunnen scholieren na twee jaar kiezen uit vier profielen: techniek, zorg en welzijn, economie en landbouw. En ook hier kunnen ze daarna naar het vmbo of de mavo.

Op de havo en het vwo krijgen leerlingen alleen theorievakken. In de bovenbouw kunnen ze kiezen uit vier profielen: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij en cultuur en maatschappij. Op het vwo kiezen ze daarnaast uit het atheneum of het gymnasium waar ze ook Grieks en Latijn leren. Er zijn in Nederland een aantal zelfstandige gymnasia.

Dan is er nog het Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een handicap, chronische ziekte of (leer)stoornis. Leerlingen kunnen er alle schooltypen volgen: van vmbo tot vwo.

De eindtoets Hoe weet je welk schooltype het beste bij je kind past? Tot aan 2015 lieten vrijwel alle basisscholen in groep 8 de Citotoets maken. De uitslag gebruikten ze om kinderen een objectief schooladvies te geven. ,,Cito was toen een bepalende factor’’, weet Pelle. Tegenwoordig is het andersom: de leerkracht op de basisschool geeft een schooladvies op basis van de vorderingen en resultaten van de afgelopen jaren en de talenten van een leerling. Hij of zij kent zijn leerlingen immers goed. Dat gebeurt voor 1 maart. Daarna volgt in april de verplichte eindtoets. De Citotoets is nog altijd het bekendst, maar je hebt ook de IEP-toets en de eindtoetsen van Route8, Dia en AMN. Voor de duidelijkheid: een plekje op het voortgezet onderwijs krijgt een kind dus op basis van het schooladvies van de leerkracht. De eindtoets die daarop volgt is géén examen, het is alleen een extra check om erachter te komen welk niveau leerlingen aan het einde van de basisschool hebben op het gebied van taal en rekenen. Je zoon of dochter hoeft dus niet vooraf te oefenen en hoeft ook niet zenuwachtig te zijn. ,,Het is echt een momentopname. Het kan best zo zijn dat je kind net een slechte dag had en de score daardoor lager uitvalt dan je dacht’’, zegt Pelle. Dan verandert er niets aan het advies. Alleen als een kind hoger scoort dan verwacht, moet de basisschool het advies heroverwegen.

3. Op welke manier leert jouw kind het best?

Als je het type school weet, ben je er nog niet. Er zijn grote verschillen in leermethodes. Bedenk als ouder goed op welke manier jouw kind het beste leert. Via klassikale of individuele lessen, werkt hij graag samen in projecten of juist meer zelfstandig? Aan de hand daarvan kun je een keuze maken. Pelle noemt als voorbeeld: ,,Als je kind vrij van geest is, past een school met veel klassikaal onderwijs wellicht niet. Maar als je nu al merkt dat hij bijvoorbeeld moeite heeft met het zelfstandig maken van schoolopdrachten, is het juist weer niet handig om hem naar een montessorischool te laten gaan.’’

Een aantal leerconcepten op een rij:

Allereerst is er natuurlijk het algemeen onderwijs. Daar past je kind eigenlijk altijd. Deze scholen hebben geen specifiek onderwijsconcept, maar een mix van verschillende leerstijlen. De ene keer is er een klassikale instructie, de andere keer doen scholieren aan een project mee. Soms werken ze zelfstandig, soms met klasgenoten.

Op een montessorischool leren scholieren zelf keuzes maken en zelfstandig werken. Ze krijgen werk voor een paar dagen of weken vooruit en mogen, binnen bepaalde regels, zelf kiezen wanneer ze aan welk vak werken.

Op het daltononderwijs draait het eveneens om zelfstandig werken, eigen keuzes maken en samenwerken. Zo mogen leerlingen zelf kiezen in welke volgorde ze ‘taken’ doen en of ze alleen of samen willen werken.

Het woord ‘vrij’ in vrijeschool betekent dat een leerling zich op school kan ontwikkelen op elk vlak van zijn persoonlijkheid. Daarom zijn er naast de gewone leervakken ook veel creatieve en doevakken, zoals handenarbeid, schilderen, muziek, zang en toneel.

Als een school aan gepersonaliseerd leren doet, hebben alle leerlingen hun eigen lesrooster. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij Kunskapsskolan, een relatief nieuw concept uit Zweden. Iedere leerling werkt op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo aan zijn eigen leerdoelen. Elk kind heeft een vaste leraar, maar geen vaste klas.

Een openbare of een bijzondere school? Een keuze die je ook nog moet maken: gaat jouw kind naar een openbare of een bijzondere school? De meeste bijzondere scholen zijn protestants-christelijk of rooms-katholiek, ook zijn er reformatorische en islamitische scholen. Goed om te weten: leerlingen krijgen overal hetzelfde diploma en het zegt niets over de kwaliteit, het verschil zit ’m in de manier waarop ze hun levensvisie in de lessen verweven. Zo staat er op scholen met een religieuze grondslag vaak godsdienstles op het lesrooster. Een ander verschil is dat op openbare scholen elk kind welkom is, wat zijn achtergrond of levensvisie ook is. Bijzondere scholen mogen voorwaarden stellen, bijvoorbeeld dat ouders de religieuze principes onderschrijven. Het verschilt per school hoe de levensvisie in de praktijk wordt ingevuld en hoeveel je kind daarvan merkt. Bedenk wat bij jullie gezin past.

Ook Big Picture Learning is een vorm van gepersonaliseerd onderwijs. Elke leerling heeft een persoonlijk leerplan op basis van zijn eigen kwaliteiten en interesses. Ze zitten wel in een vaste groep van ongeveer vijftien leerlingen (de advisory) met een vaste docent: de advisor.

Dan is er nog Agora, een vorm van gepersonaliseerd onderwijs waarbij niet de vakken of het onderwijssysteem centraal staan, maar de nieuwsgierigheid van het kind. Een coach bepaalt samen met de leerling wat op welke manier zinvol is om te leren.

Tot slot is er particulier onderwijs: daarbij zijn de klassen klein en is er extra aandacht voor de leerlingen. Het onderwijs is op maat. Deze scholen worden niet bekostigd door de overheid, waardoor ze een stuk duurder zijn.

Het extra aanbod Weet je welk type school en welke leermethode bij je kind past? Dan ben je er nog niet. Veel scholen bieden extra lesaanbod, of zijn helemaal ingericht volgens een bepaald thema. Dat doen ze omdat is gebleken dat kinderen die het naar hun zin hebben op school, betere cijfers halen bij alle vakken. Veel scholen bieden daarom bijzondere activiteiten of extra vakken aan. Er is volop keuze: bijvoorbeeld een taal als Chinees of Spaans en talentklassen voor leerlingen die aanleg hebben voor dans, theater, ict, techniek, robotica of koken. Andere extra’s zijn bijvoorbeeld onderwijs voor hoogbegaafden, een samenwerking met de universiteit of thuiswerkvrij onderwijs. Sommige scholen hebben zelfs een speciaal thema, dat dan bij meerdere vakken een rol speelt. ,,Er is echt wat te kiezen’’, zegt Pelle. Bekende voorbeelden zijn het tweetalig onderwijs, waarbij veel vakken in het Engels of een andere tweede taal zijn, en het technasium, waar veel aandacht is voor techniek. Nog een paar opties: op een Business school maken leerlingen kennis met het ondernemerschap, op een Unesco-school leren ze over mensenrechten, armoedebestrijding en andere thema’s van Unesco en op een Topsport Talentschool kunnen jonge topsporters het onderwijs combineren met hun trainingen.

4. Waar let je op bij het bezoeken van open dagen?

Is het je na het lezen van al deze mogelijkheden, keuzes en opties gaan duizelen? Daar zijn de open dagen voor, waarbij je scholen kunt bekijken en vergelijken. Pelle benadrukt het nogmaals: ,,Ga altijd samen kijken op verschillende scholen.’’ Houd in deze gekke tijden de websites van de scholen goed in de gaten of ze doorgaan, anders zijn er online alternatieven.

Tijdens zo’n bezoekje is het handig om een checklist in te vullen. In de papieren en online VO Gids staan er twee: een voor het kind en een voor de ouders. Die voor de kinderen is ingedeeld in zeven categorieën: de praktische zaken (bv. kan ik er op de fiets heen), de vraag of het een leuke school is (bv. lijken de leraren me aardig), of leerlingen er een goede start kunnen maken (bv. is er een leuk introductieprogramma), wat de regels zijn (bv. mag ik mijn mobieltje gebruiken), hoe het leren in de brugklas gaat (bv. mag ik extra vakken kiezen) hoe het werkt met cijfers en rapporten (bv. is er een programma waarin ik mijn cijfers kan inzien) en wat er na de les gebeurt (bv. zijn er leuke uitstapjes).

Voor ouders is er een checklist die net weer op andere dingen focust: op de school en de omgeving (bv. is er een kantine met gezond aanbod), of het een leuke school is (bv. is de sfeer prettig en merk ik dat aan mijn kind), op de organisatie van de school (bv. het aantal leerlingen per klas), de begeleiding (bv. of de school goed optreedt tegen pesten), de lessen (bv. wordt er gewerkt op laptops en tablets), de resultaten (bv. heb je als ouder inzage in de cijferadministratie) en de buitenschoolse activiteiten (bv. is er een uitwisseling met een buitenlandse school).

Na afloop kun je samen met je kind de plussen en minnen van de scholen naast elkaar leggen. ,,Je kunt de checklist apart van elkaar invullen en thuis vergelijken. Heel ouderwets, met een kopje thee erbij. Het is een belangrijke keuze, dus neem de tijd’’, zegt Pelle.

Daarnaast heeft ze nog een aantal tips voor het bezoeken van een open dag. Op zo’n dag probeert een school zich natuurlijk van zijn beste kant te laten zien, met leuke proefjes en spannende apparaten als 3D-printers. ,,Kijk of je met leerlingen kunt praten. Stel vragen. Zij kunnen het beste vertellen hoe het op de school reilt en zeilt. Bedenk wel dat vaak de goede, enthousiaste leerlingen op een open dag vragen beantwoorden.’’

Op zo’n open dag is gelukkig veel hetzelfde als op een normale schooldag. ,,De muren zijn niet opeens geschilderd, de inrichting van de klaslokalen is zoals die normaal ook is.’’ Kijk daarom goed om je heen, proef de sfeer. En als je door de school loopt, let dan vooral op de gezichtsuitdrukking van je zoon of dochter. ,,Gun jezelf de uitdaging om open te staan voor andere schooltypes en -richtingen. Vooral als jouw kind erg enthousiast is, want daar doe je het voor!’’