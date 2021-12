Zo krijgen zware jongens in de gevangenis telefoons en drugs binnengesmokkeld

Oud-D66-Kamerlid en oud-journalist Marijn de Koning overleden

Oud-Kamerlid voor D66 en oud-journalist Marijn de Koning is overleden. Dit meldt een woordvoerder van D66 vrijdag. Volgens de partij is zij afgelopen dinsdag overleden en gaat het om een natuurlijke doodsoorzaak. De Koning is 78 jaar oud geworden.

3 december