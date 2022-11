Zo'n 60 schaatsliefhebbers hebben een paar uurtjes op eerste ijs Winterswijkse wonderbaan

met videoserie Vrouwen tienduizen­den euro's armer door fantast Piet Van Haut: ‘Ze gaven mij geld’

Piet Van Haut (54) logeert in de duurste hotels, rijdt in prijzige bolides en strooit letterlijk met geld. Maar dan vooral geld van anderen. De geboren Vlaming, die woont in de buurt van Amsterdam, zou tientallen vrouwen met de meest opzienbarende verhalen hebben opgelicht. Vanaf vandaag is de docuserie De Grootste Meesteroplichter Ter Wereld te zien op deze site.

18 november