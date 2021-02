‘Zo'n einde verdient niemand’: reconstructie van een spiritueel getinte Zeeuwse moordzaak

Verdachte S.H. is ‘zweverig, lief, maar ook opdringerig’: ‘Rituele fotoverbranding is zwarte magie’

Zo’n anderhalf jaar geleden trok H. met haar man en kinderen vanuit België de grens over om in Aardenburg te gaan wonen. Het grote gezin leefde daar erg op zichzelf. Contact met mensen in de buurt was er niet of nauwelijks. ,,We zeiden elkaar gedag maar dat was het dan ook wel’’, zegt een oudere buurtgenote, terwijl ze haar hond uitlaat. Een werknemer van een bedrijf iets verderop weet wel hoe dat komt. ,,Belgen komen vaak naar Zeeland voor de huizen, maar hun sociale leven houden ze vaak in eigen land. Zo was het met dat gezin ook.’’

Grote vraag is wat H’s echtgenoot van de moord op Ichelle weet. De Vlaming is gehoord als getuige, maar hij is geen verdachte in de zaak. Hoe ziet hij de arrestatie van zijn vrouw? Waarom plaatste hij de afbeelding van een kaarsje met #4ichelle als profielfoto op Facebook op de dag dat haar lichaam werd gevonden? En wat wilde hij een dag later duidelijk maken met de foto van een quote en de duidelijke verwijzing naar de populaire Amerikaanse misdaadserie Criminal Minds, waarin moorden worden opgelost? H’s partner houdt zich zowel thuis als via social media al de hele week onbereikbaar. ,,Hij heeft dinsdag een hoop spullen in een bestelbus geladen en is vertrokken’’, zegt een buurman over hem. ,,Ik denk dat hij even wat rust wilde.’’