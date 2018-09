'Zo'n figuur als Brech maakt me razend, ook al val ik ook op kinderen'

'Psycholoog Ximena (19) wist van zelfmoord­po­ging, maar riep geen hulp in'

8:47 De ouders van de in februari overleden Ximena (19) uit Uden ontdekten via mailverkeer met haar psycholoog dat hun dochter een eerdere zelfmoordpoging ondernomen had. Dit vertelden zij gisteravond bij RTL Late Night. ,,Haar reactie was: 'Hoe heb je het dan gedaan?'", vertelt haar vader Randy Knol.