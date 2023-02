Zo reageert Den Bosch op een bananenpak: ‘De import is weer binnen’

Giro555 heeft vier mensen in dienst die hele jaar door zorgen dat doneren op nog meer manieren kan

Is de naam Giro555 nog wel van deze tijd? Zeker, onderzochten de samenwerkende hulporganisaties. Het merk is supersterk, juist onder jongeren. Het ouderwetse gironummer is ook lang niet meer nodig om te doneren voor noodhulp. Daar zorgen de vier vaste medewerkers wel voor.