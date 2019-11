Zo vertel je kinderen over 'het geheim' van Sinterklaas

Video/Update Politie Den Haag houdt man (35) aan na steekpar­tij met drie tieners

20:57 De politie in Den Haag heeft zojuist een 35-jarige man aangehouden in verband met het steekincident van gisteravond, waarbij drie tieners werden neergestoken op de Grote Marktstraat in Den Haag. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij is overgebracht naar een politiebureau waar hij verhoord zal worden.