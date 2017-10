Zo was de politie de Amsterdamse onderwereld te slim af

Wat zich daarna heeft afgespeeld, is nog niet helemaal duidelijk. Was de verijdelde kaping in Budel het begin van de achtervolgingen tot in Maarheeze en Roosteren? De vliegveldbeheerder zegt daar niets van te hebben gemerkt. Stonden de criminele metgezellen in de BMW en Audi in de buurt of op veilige afstand?



Duidelijk is wel dat na de veredelde helikopterkaping een ooggetuige twittert over zwaarbewapende politie in Maarheeze. Zo’n 40 kilometer verderop is een klopjacht gaande op een zwarte Audi. De twee inzittenden proberen met allerlei manoeuvres het achtervolgende arrestatieteam af te schudden. Het is ongeveer 14.20 uur als de vluchtende auto met hoge snelheid de afslag richting Sint Joost neemt. Het verkeer daar moet wijken om ongelukken te voorkomen.



Een inwoner van Sint Joost, die niet met naam en toenaam in het artikel wil, rijdt op dat moment ook op de Rijksweg. Een angstige minuut volgt, zo vertelt hij. Een terugblik: „In mijn binnenspiegel zag ik de blauwe zwaailichten met een rotgang naderen. Ik parkeerde mijn auto meteen in de berm, zoals anderen ook deden. Kort daarna kwam er een zwarte Audi voorbij met een kapotte achterruit. Ik gok dat hij zo’n 180 kilometer per uur reed, gevolgd door een vijftal undercoverauto’s. Ze schoten links en rechts de vluchtstrook voorbij. Ook reden ze tegen het verkeer in en negeerden ze een rood stoplicht. De Audi verloor bij de S-bocht, waar je doorgaans flink moet remmen, bijna de macht over het stuur. Ik zag dat hij met zijn rechterflank het trottoir raakte. Daarna verdween hij uit het zicht. Het was een godswonder dat er geen ongelukken zijn gebeurd en niemand gewond raakte. Dit was echt ongelooflijk.”



Een van de verdachten ontdoet zich tijdens de achtervolging van een tas met onderdelen voor een automatisch vuurwapen. Op de Maaseikerweg, vlak voor de stoplichten, worden twee auto’s geramd. De Audi slaat rechtsaf de buurtschap Oud-Roosteren in en komt een paar meter verderop bij een hoekwoning tot stilstand. Het duo probeert te vluchten. Eén van hen wordt gearresteerd. De ander wordt neergeschoten in het weiland. Om 14.46 uur vliegt een traumahelikopter met grote spoed uit. Ondertussen wordt geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Hij sterft echter. Kort daarna wordt ook de Rijksweg in Sint Joost afgezet door de politie. De politie begint een onderzoek, waarbij meerdere kogelhulzen worden gevonden.