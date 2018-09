Zo ziet de ondergrondse wietplantage in Raalte eruit: 'Het is bizar, gewoon bizar'

,,Een potentiële huurder die in het pand was geweest zei me dat de vloer aan het verzakken was. Mijn antwoord was dat dit helemaal niet kon. De vloer was immers op zand gestort. Ook vertelde hij dat er geluid onder de vloer vandaan kwam. Ik snapte er echt geen bal van, dacht dat er misschien iets met de riolering was. Op een gegeven moment heb ik de aannemer er bij gehaald en hem gevraagd met een hydraulische hamer een gat in de vloer te maken. Toen hij er een schop in stak, verdween die gewoon. Ik wist meteen dat het niet pluis was. Vervolgens hebben we het gat groter gemaakt en wuifden opeens de wietplantjes ons opeens tegemoet. Je weet niet wat je ziet op zo'n moment."