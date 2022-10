Zoeken naar vermiste man en 12-jarige gestopt: ‘De lichamen kunnen overal aanspoelen’

met videoHet zoeken naar de twee vermiste opvarenden van watertaxi Stormloper is gestaakt, en wordt zaterdag niet hervat. Hulpdiensten gaan er vanuit dat zij zijn omgekomen, waarmee het totaal aantal doden op vier komt. ,,Er is een emotie van verdriet en rouw op het eiland", aldus de burgemeester van Terschelling.

Na het ongeluk tussen de watertaxi en veerboot Tiger bij Terschelling, vanochtend rond 07.15 uur, raakten een man en een jongen van 12 vermist. Hoewel na een paar uur al de hoop op overlevenden werd opgegeven, bleven de KNRM en de brandweer ‘met alle mogelijke inzet’ zoeken op het strand en in het water.

Nu het zoeken vanavond definitief gestopt is, is het wachten tot de lichamen aanspoelen op een strand. ,,Dat kan zaterdag gebeuren, maar ook over enkele dagen. We hebben geen idee waar te zoeken", zegt de Veiligheidsregio-woordvoerder. ,,We weten niet wat de zee doet. De lichamen kunnen overal aanspoelen.”

Twee opvarenden van de Stormloper zijn vlak na de aanvaring uit het water gehaald, maar overleden. Vier mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Alle opvarenden waren collega's van dezelfde bouwgroep. Eén van hen had zijn zoontje meegenomen.

Te hard gevaren

Over de oorzaak van het ongeluk wilde burgemeester Caroline van de Pol vanmiddag op een persconferentie in Harlingen niet meer kwijt, dan dat het volgens haar belangrijk is dat er snel duidelijkheid komt. Daarvoor is onder meer de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar Terschelling gekomen.

Duidelijk is inmiddels al dat de beide schepen - volgens de online te volgen vaargegevens - te hard voeren. ,,Meestal is het zo dat ze elkaar niet hebben gezien", zei een KNRM-woordvoerder eerder op de dag over scheepsongelukken in het algemeen. ,,Dat was laatst ook in Rotterdam op de rivier met een watertaxi. Die varen er ook elke dag.” Voor het onderzoek heeft de politie beide schepen in beslag genomen. Watertaxi Stormloper is daarvoor aan het einde van de middag geborgen.

Kind en volwassene vermist

Stopzetten van een zoekactie is geen makkelijk besluit, zegt woordvoerder Kees Brinkman van de KNRM. Maar de kans dat ze de aanvaring hebben overleefd was vanmiddag al erg klein, omdat onder meer de temperatuur van het zeewater laag is. ,,Voor nabestaanden doe je alles om iemand te vinden. Je wilt die persoon terugbrengen, daar is iedereen op gebrand, je wilt absoluut door. Voor jezelf en voor anderen wil je er alles aan gedaan hebben om iemand te vinden.’’

Quote Er is een emotie van verdriet en rouw op het eiland. Het is een hele zwarte dag Burgemeester Caroline van de Pol van Terschelling

Burgemeester Van de Pol, zelf voorzitter van de lokale afdeling van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), legde op de persconferentie in Harlingen uit dat de zoekactie vanmiddag werd hervat omdat het voor veel hulpdiensten moeilijk is om die op te geven. ,,Daar word je ziek van. Daarom is de KNRM vanmiddag weer uitgevaren. De getijden en de stroming veranderen. Zij zijn vakbekwaam en kunnen die lezen. Hun inzet is niet kleinschalig. Ze zijn daar met alle inzet die mogelijk is.” Maar rond 20.30 uur is ook die zoekactie gestopt.

,,Het is een vreselijke dag”, zei ze verder. ,,Voor alle Terschellingers. Er is een emotie van verdriet en rouw op het eiland. Het is een hele zwarte dag.”

Dat herhaalde ook loco-burgemeester van Harlingen Erik de Groot. ,,De gedachten gaan uit naar de nabestaanden en de ondernemingen”, zei hij op de persconferentie. Om eraan toe te voegen dat de hulpdiensten snel inzetbaar waren, en dat de hulpverlening goed is verlopen.

Volledig scherm Een gewonde passagier van de watertaxi wordt aan wal gebracht in de haven van Harlingen. De hulpdiensten zijn op zoek naar vermiste mensen na de aanvaring tussen een snelboot en een watertaxi tussen Terschelling en Vlieland. © ANP

Werknemers van Friso

Drie opvarenden van de watertaxi zijn werknemers van bouwgroep Friso uit Sneek, bevestigt algemeen directeur Henk Dedden van het bedrijf. Eén van hen had zijn zoontje mee. Drie andere opvarenden waren onderaannemers van de bouwgroep. ,,We zijn ontzettend geschrokken en verkeren in grote onzekerheid. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen”, zegt Dedden. De bouwvakkers worden elke dag vanuit Harlingen met de watertaxi naar Terschelling gevaren. Ze renoveren op het eiland huurhuizen.

De twee omgekomen mensen zijn de slachtoffers van wie eerder bekend werd gemaakt dat ze moesten worden gereanimeerd. Bij het ongeluk vanochtend rond 07.15 uur waren snelboot Tiger van Rederij Doeksen en de watertaxi Stormloper betrokken. De passagiers van de watertaxi zijn te water geraakt. Vier van hen werden snel gered - medewerkers van rederij Noordgat, het bedrijf dat als eerste ter plaatse was, troffen hen op de romp van de watertaxi aan. Een vijfde werd kort daarna uit het water gehaald. Die moest worden gereanimeerd. Later werd ook een tweede persoon buiten kennis uit het water gehaald. Voor beiden kwam de hulp te laat.

Volledig scherm De Tiger is aangekomen in de haven van Harlingen en ligt schuin in het water. © ProNews Producties

Smalle geul

De zoekactie concentreerde zich vooral op het Schuitengat, de plek waar het ongeluk gebeurde: een smalle, kronkelende geul tussen Terschelling en Vlieland. Dat water stroomt bij eb richting de Noordzee, wat het zoekgebied alleen maar groter maakt, legt KNRM-woordvoerder Brinkman uit. ,,De vindkansen worden alleen maar kleiner. Als het water uit de geul richting de Waddenzee stroomt, is het zoekgebied veel overzichtelijker. Daarnaast heb ik gehoord dat het er hard stroomt.’’

De Stormloper zelf, die gezonken is, is uitvoerig doorzocht maar er waren geen mensen meer aan boord. Een helikopter is ingezet om mee te helpen. Zeker zes reddingsboten hebben vanochtend het water afgespeurd. Er werd in de buurt ook gekeken naar wrakstukken en reddingsvesten, in de hoop de vermisten te vinden.

Of de opvarenden van de 11,3 meter lange watertaxi een reddingsvest droegen, weet de woordvoerder van het Kustwachtcentrum niet. Intussen heeft de politie de kapitein en de stuurman van de Tiger aangehouden voor verhoor. Dat gebeurt ook met de kapitein van de Stormloper, zodra hij uit het ziekenhuis is. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Fryslân benadrukt dat dat een ‘standaardprocedure’ is. Zij worden verhoord en moeten onder meer een blaastest afleggen.

Water in een van de rompen

Watertaxi De Stormloper is als privéboot te huur voor 320 euro per overtocht, van Harlingen naar Terschelling of Vlieland. Er kunnen maximaal tien passagiers op. Aan boord van de 52 meter lange Tiger, waarmee rederij Doeksen een veerdienst uitvoert, zouden 21 opvarenden hebben gezeten en zes bemanningsleden, zegt de Kustwacht.

De bij de aanvaring betrokken snelle boot Tiger, die net als een catamaran twee rompen heeft, liep schade op bij de botsing en wordt uit de vaart genomen. ,,Er loopt water in een van de rompen”, aldus een woordvoerder. ,,Maar het schip is zo ontworpen, met meerdere compartimenten, dat dit verder geen gevaar heeft opgeleverd.” De boot is enige tijd na de aanvaring doorgevaren naar de haven van Harlingen. Daar is hij op last van de politie gestald bij Damen Shipyards. Van de opvarenden raakte volgens de rederij niemand gewond. Ook de Stormloop is nadat het is geborgen vanmiddag naar Damen gebracht.

Rederij Doeksen, die de veerdienst Terschelling-Harlingen onderhoudt, heeft de dienstregeling vandaag zoveel mogelijk in stand gehouden. Dat is belangrijk, omdat veel inwoners van het eiland hiervan afhankelijk zijn.