Zoektocht naar Anne Faber focust op Zeewolde, geen zoekactie in bos Den Dolder

HELIKOPTERKAPING Ontsnapping kopstuk Amsterdamse onderwereld verijdeld

21:54 De politie heeft vandaag de ontsnapping voorkomen van een gevangene die is veroordeeld voor een liquidatie in de Amsterdamse onderwereld. Volgens een woordvoerder wilden verdachten in Limburg een helikopter kapen om de gedetineerde te bevrijden uit de gevangenis in Roermond. De gevangene in kwestie zou kopstuk Benaouf A. zijn, vertellen bronnen aan deze krant.