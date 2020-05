Zoektocht naar vermisten surfdrama Scheveningen hervat; twee personen overleden

VIDEODe zoektocht naar de watersporters die gisteren vermist raakten in Scheveningen is dinsdagochtend vroeg hervat bij het Noordelijk Havenhoofd. De kustwacht, politie, brandweer en KNRM zijn op zoek naar mogelijk nog drie vermisten, aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Twee van de drie surfers die gisteren door de reddingsdiensten uit het water werden gehaald, zijn overleden. De twee maakten deel uit van een groep surfers, die bij het Noordelijk Havenhoofd bij de kustplaats in de problemen was gekomen. ,,Het is net alsof je in een lawine terechtkomt, je weet niet meer wat onder of boven is.”

Hulpverleners hebben de twee slachtoffers geprobeerd te reanimeren, maar tevergeefs. Daarnaast werd er nog een surfer uit het water gehaald. Hij was bij kennis en gaf aan dat ze met zijn zessen waren. Naar de anderen werd daarna nog lange tijd gezocht met behulp van de Kustwachthelikopter en meerdere reddingsboten.

De hulpdiensten denken dat er negen à tien mensen vanavond in zee in problemen zijn gekomen. Van acht personen weten de reddingswerkers zeker dat ze aan land zijn. Drie zijn uit zee gehaald en de anderen hebben zichzelf in veiligheid weten te brengen. ,,Een of twee surfers zijn nog vermist. Het is namelijk niet helemaal duidelijk om hoeveel mensen het gaat omdat het niet één groep betreft en de individuele personen elkaar niet allemaal kennen. De politie is druk bezig om dat precies in beeld te krijgen.”

De reddingswerkers moesten de zoekactie om 22.45 uur staken omdat het te donker werd. Morgen gaan de hulpdiensten weer verder zoeken.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm De zoekactie werd vanavond gestaakt. © EPA

Zorgelijk

Een ooggetuige meldt dat het om een groep jonge surfers gaat, van mogelijk rond de twintig à dertig jaar. ,,De overlevende vertelde dat ze verrast werden door een golf en ‘gespoeld’ werden. Er was overal schuim. Dan is het net alsof je in een lawine terechtkomt, je weet niet meer wat onder of boven is.”

Volgens de ooggetuige is bij de drie jongemannen de reanimatie ingezet en heeft één van die drie personen het gered. ,,Bij een ander heb ik gezien dat de reanimatie gestopt is’’, vervolgt ze haar relaas. ,,Eén jongen is zelf de ambulance ingelopen.”

Tekst gaat verder onder de video.

Een deel van de surfers wilde volgens de ooggetuige poolshoogte nemen, maar werd door de politie op afstand gehouden. De drenkelingen zijn vermoedelijk door de Kitty, een van de reddingsboten van de KNRM, aan land gebracht. Naast de drie drenkelingen zou er ook een surfer onderkoeld zijn geraakt.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Schuim

Met vijf reddingsboten van de kustwacht en het KNRM en een helikopter werd de hele avond naar de vermiste surfers gezocht. Maar de zoekactie werd bemoeilijkt door de harde wind en ruwe zee. Ook ligt er een dikke laag schuim op het koude water dat voor veel hinder zorgde voor de reddingsdiensten. De helikopter probeerde het schuim zoveel mogelijk weg te blazen om zicht op het water te krijgen.

Door het schuim is het ook lastig om weer goed op te krabbelen als je bent omgevallen, zeggen twee surfers die zelf net uit het water kwamen. ‘Tussen zeven en acht werd de stroming sterker, maar dat was voorspeld. Ook de noordelijke wind is sterk, sterker dan eerdere dagen.’

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Met reddingsboten van de kustwacht werd er naar de surfers gezocht. © Dick Teske

Bekenden uit surfwereld

Volgens Hans van den Broek, eigenaar van surfschool The Shore in Scheveningen, gaat het om ervaren surfers. ,,Het zijn in elk geval bekenden uit de Scheveningse surfwereld.” Meer kan Van de Broek ook niet over de situatie zeggen.

Omstander Fred de Lange voelt mee met mensen die nu wachten op nieuws van dierbaren. ,,Dat moet ondraaglijk zijn. De zee is zo wild en koud, je moet er niet aan denken dat daar een naaste van je in ligt.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm De hulpdiensten zoeken in het water naar de vermiste surfers. © Regio15

Nicole Overs liep met haar hond in Scheveningen toen ze zag dat het helemaal mis was: ,,De paniek was echt voelbaar. Ik ben blijven staan in de hoop een goede afloop te zien. Maar daar kan inmiddels geen sprake meer van zijn.”

Reactie Remkes

Burgemeester Remkes: ,,Dit is op de eerste plaats een persoonlijk drama voor de nabestaanden van de slachtoffers en voor de naasten die nu nog in onzekerheid verkeren. Toen aan het begin van de avond een groep mensen ging surfen, had niemand verwacht dat een deel niet thuis zou komen. Ik spreek namens elke Hagenaar én elke Scheveninger als ik zeg dat we intens meeleven en aan de zijde van de naasten staan.”

,,De hulpdiensten hebben een grote reddings- en zoekactie opgezet. Vanuit de lucht, vanaf het land en op het water hebben zij alles op alles gezet om de vermiste personen te vinden. Dat gebeurde onder moeilijke omstandigheden: harde wind, ruwe zee en ondergaande zon. Ook op de hulpdiensten had deze situatie grote impact. Ze hebben erg dapper werk verricht.”