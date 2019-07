Zoenen is niet alleen voor pubers en prille geliefden, dus zoenen maar!

Harm (25) brak zijn nek tijdens de 112-sto­ring en wachtte half uur op hulp

6:00 Toen Miranda vorige week maandag eindelijk bereik had en haar zoon kon bellen, lag hij al in het UMC. Met een gebroken nek. Verlamd van teen tot borst. ,,Ik had niet eens in de gaten gehad dat de telefoonlijnen niet werkten. Ik werd thuis opgehaald door kennissen die hadden gehoord wat er was gebeurd. Toen brak de paniek uit.’’