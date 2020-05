Zomers pinksterweekend op komst, drukte op stranden en in parken weer te verwachten

Het aantal zonuren bereikt deze lente recordhoogtes en de droogte is nijpend. Het is dan ook niet heel verrassend dat aankomend pinksterweekend op dezelfde manier verloopt, concludeert Weerplaza. Zorgeloos genieten van het lekkere weer zit er alleen niet in: zonnebrand, een petje en de zonnebril kun je maar beter bij de hand houden. De zon brandt er aankomend weekend lustig op en de zonkracht is ’s middags sterk. De UV-index bedraagt 6-7. Je verbrandt makkelijk dus! Daarnaast gelden de 1,5 meter regels nog steeds in Nederland. Blijf daarom afstand houden van elkaar.

Volgens Weerplaza domineert een hogedrukgebied deze pinksterdagen het weerbeeld. ,,De anticycloon ligt boven de Noordzee en zorgt voor een noordoostelijke stroming over het land. Daarin wordt over het algemeen droge lucht aangevoerd. Kortom weinig wolken en veel zon. Vrijdag ligt de temperatuur tussen de 20 en 25 graden en waait er een matige noordoostenwind. Op de Waddeneilanden is de wind ’s middags vrij krachtig. Dat is op de fiets wel iets om rekening mee te houden.”

Zaterdag wordt het zelfs nog iets warmer en kunnen we rekenen op stralend weer met temperaturen tussen de 21 en 26 graden. ,,Het warmst wordt het in Brabant en Limburg. Op de Waddeneilanden is ook veel zon, maar blijft de wind wel vrij krachtig”, meldt weerman Raymond Klaassen.

Maandag het warmst

Zondag is het in Nederland eerste Pinksterdag. Qua weer verandert er nauwelijks iets ten opzichte van zaterdag. ,,Mogelijk komt alleen de temperatuur net iets lager uit, maar in heel het land is het wel (ruim) boven de 20 graden. Ook nu laat de wind hetzelfde patroon zien, boven land matig, op de Wadden (vrij) krachtig. Ook op de stranden is veel zon, een windschermpje kan wel handig zijn.”

,,Maandag wordt de warmste dag van het lange vrije weekend”, vertelt Klaassen. ,,In een groot deel van het land wordt het 24 tot 27 graden. In het noorden 20 tot 24 graden. De wind waait iets minder krachtig, ook op de Wadden. Bewolking is er weinig. Er zijn slechts wat wolkensluiers te zien.”

Volgens Klaassen is het perfect weer om dit weekend in de achtertuin de barbecue aan te steken. ,,De avonden verlopen zeker landinwaarts vrij zacht en het is dus heerlijk weer om buiten te eten. In de kustgebieden is het vaak frisser door de wind. Een vest of trui kunnen dan goed van pas komen.”

Heb je besloten nog een paar dagen aan het pinksterweekend vast te plakken? Dan heeft Klaassen goed nieuws: ,,Ik kan alvast verklappen dat het nog warmer wordt.”

Drukke stranden

Ook aan de Nederlandse stranden wordt dit Pinksterweekend goed weer verwacht. Dat betekent echter ook dat het naar alle waarschijnlijkheid weer erg druk gaat worden, net als met Hemelvaart het geval was. Veel veiligheidsregio's besloten toen noodgedwongen de toegangswegen naar het strand af te sluiten. Of ze dat nu ook weer gaan doen, is niet bekend. Dat hangt af van de drukte.

Ook vroegen veiligheidsregio's op voorgaande drukke dagen mensen om thuis te blijven, zoals bijvoorbeeld in Zeeland het geval was. Daarnaast werden door heel Nederland, onder meer in Drenthe en Noord-Brabant parkeerterreinen van zwemplassen afgesloten.

De verwachte drukte gaat gepaard met de hernieuwde opening van café's, restaurants en strandtenten op maandag 1 juni, tijdens tweede Pinksterdag, al gebeurt dat met een beperkte bezetting. Voor veel horecagelegenheden geldt echter: zonder reservering kom je niet binnen. Wil je maandag genieten van een drankje in een strandtent of op het terras, dan is het raadzaam om van te voren een reservering te maken.