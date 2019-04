Zomerse paasdagen in aantocht, maar hoe zit het met Koningsdag?

Het was koud dit weekend, met her en der zelfs winterse taferelen . Niet echt gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Gelukkig staat er weer een nieuwe week voor de deur, met nieuwe kansen. En er is goed nieuws: het wordt warm in de dagen richting Pasen. Maar hoe warm precies? En kunnen de meteorologen van Weerplaza al iets zeggen over de aankomende Koningsdag?

Wie morgen direct naar het strand wil togen, komt bedrogen uit. De dag start morgen namelijk met wolkenvelden. Pas in de loop van de dag zorgt drogere lucht vanuit het oosten voor meer ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op naar 14 tot lokaal 18 graden en er waait een matige oostenwind. Het blijft morgen droog, in tegenstelling tot dinsdag want dan is er in het zuiden kans op een bui.

In het noorden blijft het dinsdag daarentegen wel zonnig en droog en wordt het zo'n 14 graden. In het zuiden wordt het wel warmer, ondanks de kans op het kleine buitje. Het kan daar wel eens tussen de 17 en lokaal 19 graden worden.

Woensdag trekt een lagedrukgebied boven Noord-Frankrijk langzaam België binnen, waar het blijft liggen. ,,Dit lagedrukgebiedje zorgt voor wat meer bewolking en ten zuiden van de lijn Amsterdam-Enschede voor enkele buien later op de dag. In het noorden is er meer zon en blijft het zeer waarschijnlijk droog”, weten ze bij Weerplaza.

Warme donderdag

Donderdag belooft een mooie, droge en warme lentedag te worden. ,,Zeer zachte lucht bereikt ons land, waardoor we regionaal weer een warme dag kunnen noteren. Op veel plaatsen in het binnenland wordt het 19 tot 21 graden, in het noorden en in Noord-Holland is het iets koeler dankzij de Waddenzee en het nog koude IJsselmeer.”

Door de matige oostenwind is de kans op zeewind aan de westkust klein, dus ook op de stranden wordt het heerlijk voorjaarsweer. ,,Mogelijk dat de hoogste temperaturen zelfs in de duinen worden gemeten!”, vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza. Reden om nu wel naar het strand te tuffen.

Donderdag lijkt een voorbode voor het aankomende paasweekend. Want ook vrijdag, als het Goede Vrijdag is, blijft het zacht. Er is waarschijnlijk vrij veel ruimte voor de zon en de temperatuur komt op veel plaatsen (ruim) boven de 20 graden uit. Ook het verdere paasweekend lijkt zacht te verlopen, maar het is nog te vroeg om daar concrete voorspellingen over te doen.

Volledig scherm Een zonnige Koningsdag in EttenLeur. © Else Loof

Koningsdag

En dan is het al weer de week voor we Koningsdag mogen vieren. Dé dag bij uitstek waarbij het goede weer voor extra veel sfeer en plezier (en rommelmarktwinst) kan zorgen. De afgelopen jaren hebben we meermaals gekwakkeld met het weer op Koningsdag, dus wordt het hoog tijd dat het weer eens mee zit.

Weerplaza weet te vertellen dat een middagtemperatuur van ongeveer 15,2 graden gebruikelijk is in de laatste fase van april. ,,Van alle edities van Koningsdag die we hebben gehad (sinds 2014) is Koningsdag drie keer te koud en twee keer normaal verlopen, wat betreft de temperatuur dan.”

,,Tijdens de eerste editie van Koningsdag, in 2014, was de maximumtemperatuur in De Bilt 15.3 graden. In de drie daaropvolgende edities bleef het kwik steken op 12,6, 10,7 en 10,9 graden. Vorig jaar konden we een maximumtemperatuur van 15,1 graden noteren.” Koningsdag is dus nog nooit warmer dan gemiddeld verlopen. In de afgelopen vijf edities lag de temperatuur één keer een tiende graad boven normaal, geen grens om van ‘te warm’ te kunnen spreken.

Records

Koningsdag wordt vanaf 2014 elk jaar op 27 april gevierd, behalve wanneer 27 april op een zondag valt. In dat geval wordt Koningsdag op 26 april gevierd. De warmste 27 april ooit gemeten in De Bilt was in 2007. Toen was het zomers warm met 27,3 graden. Maar het kan ook anders: op 27 april in 1985 was met maximaal 7,4 graden bijzonder koud.

Vriezen kan het ook op 27 april. In 1989 daalde het kwik in de vroege ochtend naar -2,2 graden in De Bilt. De laatste keer dat het vroor op 27 april was tijdens de Koningsdag van 2015. Toen lag het kwik in de vroege ochtend op -0,3 graden op het landelijk hoofdstation.

Weerplaza ziet de komende periode hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. In de loop van deze week en mogelijk ook in het paasweekend liggen de maxima op veel plaatsen rond 20 graden. De kans dat het ook op Koningsdag warm wordt met 20 graden of meer is momenteel 20%. De kans op neerslag is ongeveer 50% en de kans op een natte dag met meer dan 10 millimeter regen is 20%.

,,Kortom”, concluderen ze bij Weerplaza, ,,Het nog te vroeg voor een gedetailleerde weersverwachting. In de komende periode zal er meer duidelijkheid komen over de weersverwachting met Koningsdag.”