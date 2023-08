Zomerse temperaturen in aantocht, zaterdag wordt het mogelijk tropisch warm

Nel (87) baalt ervan dat dagelijkse cryptogram stopt: ‘Gooit hele dagritme in de war’

Huh? Nel Boender (87) bladerde maandagochtend nog maar eens door het AD om te zien of haar favoriete puzzel misschien op een verkeerde pagina was beland. Maar nee, het cryptogram was nergens te bekennen. Verontwaardigd belde ze de redactie en legde ze uit hoe belangrijk ‘de crypto’ in de krant voor haar is. ,,Mijn hele dag was verziekt.’’