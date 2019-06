Zomerse warmte tussen het noodweer door

De warme en koele lucht zijn met elkaar ‘in gevecht’ boven Nederland. Dat bracht het noodweer van de afgelopen dagen en brengt ook de zomerse warmte - tot wel 27 graden - die morgen even om de hoek komt kijken. Het terrasweer is maar van korte duur: morgen later op de dag gaat het opnieuw onweren.

Het is behoorlijk wisselend weer, stelt meteoroloog Cees Ceulemans van Weerplaza. Terwijl Nederland z'n wonden nog likt van de stormschade die op sommige plaatsen de afgelopen dagen is ontstaan, dient zich alweer strandweer aan. Morgen wordt het in een groot deel van het land 25 graden, plaatselijk kan het kwik oplopen tot 27 graden. ,,Maar in de loop van de middag en 's avonds is er weer kans op onweer, hagel en windstoten”, zegt Ceulemans. ,,Iets minder heftig dan de afgelopen dagen, maar plaatselijk kan er zeker schade ontstaan.”

Volgens Ceulemans is het weer zo onstabiel omdat Nederland precies op de grens ligt tussen de warme lucht uit het oosten en de koelere lucht uit het westen. Er is als het ware een gevecht aan de gang boven ons hoofd, beaamt de meteoroloog. ,,Het weerbeeld is grillig. Afgelopen zondag was het uitzonderlijk warm, nu is de temperatuur weer wat onder het gemiddelde van 19, 20 graden die normaal is voor de tijd van het jaar. Morgen stijgt het weer, maar met de regenbuien koelt het ook weer snel af.”

Vlagerig

Het Pinksterweekend wordt ‘zeker niet slecht’, verwacht Ceulemans. Zaterdag 17 tot 20 graden en grotendeels droog. ,,Alleen staat er wel een stevige wind, windkracht 5 tot 6. En die wind is erg ‘vlagerig’ zoals wij dat noemen. Dat betekent dat er behoorlijke windstoten kunnen zijn, van wel 80 tot 90 kilometer per uur, ook in het binnenland.”