Zomervakantie begint in regio Midden, veel vertrekkend vakantieverkeer op de weg

De ANWB verwacht dat het de komende dagen druk wordt op de wegen door mensen die beginnen aan hun reis naar de vakantiebestemming. Zo kunnen automobilisten zaterdag veel in de file komen op de Autoroute du Soleil in Frankrijk. De coronaregels zijn in Europa versoepeld en daardoor is het gemakkelijker om weer naar het buitenland te gaan.

Volgende week start de vakantie in het noorden. Nog een week later zijn de kinderen in het zuiden als laatsten aan de beurt. Eind augustus gaan kinderen in het midden en noorden van het land weer naar school, begin september start het nieuwe schooljaar in het zuiden.