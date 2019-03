Zon breekt in hele land door

Er zijn eerst nog veel wolken in het zuiden van het land aanwezig, maar ten noorden van de grote rivieren komt de zon vaker door. Het wordt 11 of 12 graden bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Doordat er voor vandaag meer zonuren in de verwachting staan dan gisteren lijkt dit de beste dag van het weekend.

Maandag veel wind

Na het weekend trekt de noordelijke wind flink aan. In de kustprovincies waait het morgen vrij krachtig tot hard vlak aan zee, windkracht 5 tot 7. Ook valt er vooral in de oostelijke helft van het land een enkele bui. De zon schijnt nu en dan tussen de wolkenvelden door. De middagtemperatuur ligt rond de normale waarde van 10 graden.

Daarna krijgt een hogedrukgebied meer invloed op het weer in ons land. Het blijft een aantal dagen droog en de wind neemt in kracht af. Aan de temperatuur verandert niet veel, overdag wordt het 9 of 10 graden. In de late nacht en vroege ochtend is kans op vorst aan de grond. Woei: ,,Kortom, het is nog geen tijd om de bloemetjes buiten te zetten.”