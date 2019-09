Zondag kans op eerste echte herfststorm van het jaar

De afgelopen dagen hadden we wat de regen betreft te maken met de wolkenrestanten van orkaan Humberto, weten de weerkundigen van Weerplaza. Vandaag dient zich een nieuwe depressie aan die vanaf Ierland en Groot-Britannië over ons land trekt, met opnieuw regen tot gevolg.



Zondag krijgen we mogelijk te maken met het volgende ‘venijnige’ lagedrukgebied dat vanaf de Atlantische Oceaan via de Noordzee naar Denemarken trekt. En dat brengt niet alleen nattigheid maar ook zeer zware windstoten. Soms met meer dan 100 kilometer per uur.