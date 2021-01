Zonder rijbewijs mag je de weg niet op, maar kinderen mag je ongediplomeerd op de wereld zetten

frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 316. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Het woord opvoeding hangt al de hele week in de lucht. Daar wil ik het dus graag over hebben. Zag u de oproep van Rotterdams burgemeester Aboutaleb, dinsdag? Hij sprak, recht in de camera, de reljeugd van zijn stad aan: ,,Hoe voelt het om wakker te worden in het besef dat je je eigen stad naar de vernieling hebt geholpen?'' Om zich daarna te wenden tot hun ouders: ,,Hebt u ze gebeld toen ze 's avonds om negen uur niet thuis waren?'' Binnen twee minuten had hij de materie teruggebracht tot wat het vooral is: een opvoedingsprobleem. Want hoe rottig je leven ook is: 'Je blijft met je poten van andermans eigendommen af', lijkt mij een van de basisregels in iedere opvoeding.

Kleine disclaimer: het is mijn overtuiging dat die rellen nooit zouden hebben plaatsgevonden zonder onderliggende sociaal-economische problemen en een falend vaccinatiebeleid. Het praat een stuk makkelijker over gehoorzaamheid aan een strenge overheid als je een (oude) witte man met een baan en een huis bent, dan wanneer je als tiener of twintiger nog kleinbehuisd thuis woont, zonder baan of goede vooruitzichten.

Quote Welke lessen geeft u zelf mee (of door) aan uw kinderen?

Maar goed, terug naar die opvoeding. Dat woord dat steeds rondgaat. Opvoeding is de meest intrigerende uitdaging in ons leven. Ik herhaal graag het cliché: zonder rijbewijs mag je de weg niet op, maar negen kinderen mag je ongediplomeerd op de wereld zetten.

Logisch dat het weleens fout gaat, een wonder dat het zo vaak goed gaat. Een kennis van me bracht ooit een boekje uit onder de titel: Mijn moeder zei altijd... Een directe bestseller. Daarna kwam hij met: Mijn vader zei altijd... Beide boekjes zaten vol met wijze, maar ook heerlijk simpele lessen uit het gewone leven. Eentje dan: 'Als je aan het eind van je krachten bent, ben je aan het begin van je reserve.'

Omdat het de week van de opvoeding is, vraag ik ook aan u: wat zijn de belangrijke, maar ook bijzondere of misschien zelfs wel hilarische levenslessen die u van uw ouders hebt meegekregen? Welke lessen geeft u zelf mee (of door) aan uw kinderen? Welke lessen draagt u mee zonder dat u dat wilt? En vooruit, omdat het daarvoor ook de week is: welke (bijzondere) straffen stonden of staan op overtreding en hebt u misschien wel eens moeten ondergaan of uitvoeren?

