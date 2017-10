Zonder schakelen verdwijnt de laatste mannenfantasie

Ik wil nog wel verder gaan: is de afschaffing van de pook niet gewoon castratie? Want dat het ding sterk op een knuppel, wapenstok en een stuk goed uitgevallen gereedschap lijkt, is natuurlijk geen toeval. Het had - qua functie - ook best de vorm van een stroopwafel, shampoofles of een trapgevel kunnen hebben, maar ís een nogal in het oog lopend fallussymbool.



Mijn punt: laten wij vrouwen nu eens ruimhartig zijn en de pook gedogen, ondanks de inefficiëntie, de onveiligheid en de mening van al die zogeheten mobiliteitsexperts. Desnoods als een stukje masculien erfgoed. Mijn punt: ook mannen verdienen een speeltje en dat speeltje is van oudsher nu eenmaal een ding met een dak, bodemplaat en een set wielen. Jabba-dabba-doo!