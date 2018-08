Zonnepaneeldieven slaan hun slag

Dieven die er met zonnepanelen vandoor gaan: het klinkt vreemd, maar het gebeurt. Gisteren nog werden ‘s nachts maar liefst tachtig panelen van 18 kilo per stuk gestolen die langs de A7 stonden. ,,Bijzonder, want ze wegen behoorlijk wat.”

Een woordvoerder van de plaatselijke politie Ommelanden West vindt het een opvallende diefstal. ,,Toch hebben we helaas nog geen enkele tip. Wel is er aangifte gedaan.”

Een paar jaar geleden plaatste GroenLeven.nl de panelen langs de weg in Tolbert. ,,Dat deden we voor een klant.” Of er beveiliging werd aangebracht, weet het bedrijf niet. ,,Panelen in eigen beheer beveiligen we altijd, maar hier gaan we niet over.” De eigenaar van de zonnepanelen wil zelf niet reageren.

Op de radar

Hoewel de energieleverancier zelfs al een complete pagina op de site heeft staan over paneeldiefstal, verschijnt de praktijk nog niet bij iedereen prominent op de radar. ,,Dit houden we nog niet apart bij”, zegt Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars.

,,Als panelen worden gestolen, wordt dat vaak door een bredere verzekering vergoed, zoals een opstal- of inboedelverzekering”, legt Van Elferen uit. Of het veel voorkomt, durft hij dan ook niet te zeggen. Wel vraagt hij het zich af, omdat het een ingewikkeld product is om te stelen. ,,Het vergt wel wat werk om dit ongezien te doen.”