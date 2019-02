Zoon die vader hielp bij zelfdoding krijgt voorwaardelijke celstraf: ‘Kan niet ongestraft blijven’

Om zijn vader te helpen maakte de zoon een installatie waarin heliumtanks waren gekoppeld aan een zak, die de vader over het hoofd kon trekken. De zoon is tijdens de zelfdoding in de woning van zijn vader gebleven, heeft na zijn overlijden nog anderhalf uur bij hem gezeten en is toen naar huis gegaan. Een dag later lichtte hij de politie in.



De vader oefende druk uit op zijn zoon om hem te helpen bij de zelfdoding. De zoon kwam daaraan tegemoet zonder hierover met een arts te spreken. Hoewel de man ervan overtuigd was dat hij moreel juist handelde, vindt de rechtbank dat hij kritischer had moeten zijn over het verlangen van zijn vader om te sterven en zijn wens hem daarbij te helpen. Ook had hij vooraf met een huisarts moeten praten.



Zit jij in de knoop met jezelf en/of wil je praten over zelfdoding? Kijk dan op 113.nl of bel 0900-0113