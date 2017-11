Zoon No Surrender-baas achter de tralies

Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. Het Openbaar Minister Noord-Nederland bevestigt de arrestatie. De zoon van Kuipers is samen met een 20-jarige man opgepakt. Ook vader Kuipers bevestigt de arrestatie. ,,Het is verschrikkelijk, maar het heeft niets te maken met No Surrender.''



Henk Kuipers is de opvolger van Klaas Otto, die is gestopt als leider van motorclub No Surrender. Hij kwam eerder in opspraak omdat de loco-burgemeester van Emmen moest onderduiken vanwege bedreigingen vanuit de motorclub. De politicus werd bedreigd nadat het clubhuis van No Surrender gedwongen werd gesloten. Onzin, stelde Kuipers destijds. ,,Dit verhaal is klinkklare onzin. Als hij écht bedreigd zou zijn, zou de politie dan niet direct iemand hebben opgepakt?''