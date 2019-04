Zoon uit open brief aan Halsema had stadionverbod

Stadionverbod

Trappende beweging

Carool Rijnierse zegt dat ze het stadionverbod van haar zoon bewust heeft weggelaten in haar open brief. ,,Mijn zoon is helaas erg naïef. Als ik dat stadionverbod had genoemd, had iedereen gezegd: dit is er weer zo eentje, dat is vast een crimineel.’’



Volgens Rijnierse staat het stadionverbod los van de manier waarop haar zoon is opgepakt en vervolgens 24 uur op het bureau heeft vastgezeten. ,,Het een heeft niets te maken met het ander,’’ zegt zij.



Volgens de politie had de jongen een trappende beweging gemaakt met zijn rechterbeen naar de ME, waarop die besloot hem aan te houden. Dat kan volgens moeder Rijnierse niet waar zijn, omdat haar zoon een linkspoot is.



