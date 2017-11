Zoon zoekt verdwenen vader: 'Ik wil hem vertellen dat ik hem vergeef'

Hij was nog maar een jochie van acht jaar oud toen zijn vader verdween. Nu dertien jaar later blijkt dat Michael Valkenberg (21) uit Zaandijk zijn vader nog niet heeft opgegeven. De zoekactie naar zijn eigen verleden en mogelijk een nieuw heden bracht hem het afgelopen weekeinde naar dorpskroegjes in Noord-Frankrijk.

,,Wat ik tegen hem zou zeggen als ik hem zou ontmoeten? Ik denk dat ik eerst vooral veel zou luisteren, uiteraard over mijzelf zou vertellen en het belangrijkste is wel dat ik hem zou vergeven.''

Aan het woord is Michael Valkenberg. Vanavond is hij in het SBS-programma Team Vermissingen te zien. Om te praten over zijn vader, die dertien jaar geleden na de pittige breuk met zijn vrouw even geen woning meer had en geen geld. Robert Ben Valkenberg besloot op een zaterdag in december in zijn rode Ford Escort Nederland te verlaten. Om nooit meer terug te keren.

Michael is realistisch over het lot van zijn vader, die sinds 2004 letterlijk niets meer van zich heeft laten horen. ,,Ik weet niet waarom hij weg is gegaan. Het kan ook zijn dat hij er gewoon even twee weken uit wilde en dat hij de auto pakte en er onderweg gewoon iets gebeurd is. Met misschien helaas een mindere uitkomst. Dat hij er niet meer is bijvoorbeeld.''

Een jaar geleden wist Michael Valkenberg het verhaal van zijn vermiste vader Robert Ben, die inmiddels 55 jaar moet zijn, al stevig onder de aandacht te brengen met een opsporingsbericht op Facebook, het bericht werd bijna 55.000 keer gedeeld. Nu is Michael toe aan een nieuw hoofdstuk. In samenwerking met het SBS-programma Team Vermissingen reisde hij onlangs af naar Noord-Frankrijk. Naar het dorp waar zijn vader ooit was en mogelijk nog is.

Michael tijdens zijn speurtocht in Frankrijk

Quote Ik hou er natuurlijk rekening mee dat mijn vader dood is Michael Valkenberg ,,Ik ben afgelopen vrijdag naar Frankrijk gegaan. Naar een plaatsje boven Valenciennes. We weten dat hij daar in 2004 zijn laatste pintransactie heeft gedaan. Zijn auto is daar ook gevonden en hij heeft daar ook nog een aanrijding gehad. Dat was natuurlijk allemaal in 2004 dus er is al wat tijd overheen, maar het is nooit te laat om er eens een keer heen te gaan.''



Heel veel wijzer is Michael er niet geworden, maar er is hoop. ,,We zijn in een aantal cafés geweest. Daar vertelden mensen wel dat ze er iets over gehoord hadden, maar ook dat het allemaal lang geleden was. Ik kreeg ook te horen dat iemand die al heel lang in het dorp woont er zeker wat vanaf weet. Probleem was alleen dat die man alleen in de avond naar dat cafeetje gaat. Toen waren wij al weg.''

Cruciaal

Maar Michael laat zich niet uit het veld slaan. ,,We hebben daar ook een poster opgehangen. Als die man iets cruciaals weet, dan hoop ik dat hij wel zal mailen of bellen. Verder heb ik een interview gegeven aan een Franse krant. Wat mijn gevoel nu zegt? Ik denk sowieso dat ik met deze actie in Frankrijk wat meer publiciteit heb weten te verkrijgen. Ik hou er natuurlijk rekening mee dat mijn vader dood is, maar deze actie heeft een kans en we zien wel wat het brengt.''

Hoewel Michael nuchter reageert, is er toch spanning merkbaar. ,,Als ik mij er nu te druk over maak, dan maak ik mij te veel zorgen over iets waar ik toch niets aan kan veranderen. Maar het is inderdaad best spannend. Het kan natuurlijk ineens heel snel gaan. Ook dat je te horen krijgt dat hij er niet meer is. In mijn achterhoofd hou ik daar natuurlijk rekening mee, maar ik probeer daar niet te veel over na te denken. Ik weet natuurlijk ook niet hoe ik dan zou reageren en hoe ik mij zou gedragen. Maar het zou hoe dan ook mooi zijn als we een einde aan dit verhaal zouden kunnen knopen.''