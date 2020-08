Zorgen bij burgemeester Bruls om corona-aanpak: ‘GGD-personeel moet ook een keer uitrusten’

Bruls, ook burgemeester van Nijmegen, stelt dat het Rijk uit moet kijken dat het niet te veel vraagt van de regionale uitvoeringsinstanties. ,,Daar maken we ons zorgen over. We zitten al zes maanden in crisisstand. We zien allemaal dat de GGD’en het heel druk hebben, maar hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de boa's en de organisaties achter de Veiligheidsregio's. Die worden nu geholpen door personeel van gemeenten, maar dat houdt een keer op. Mensen moeten ook een keer kunnen uitrusten.”