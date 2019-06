Zorgen na vondst Anja Schaap: ‘Doodsoorzaak mogelijk nooit duidelijk’

Het wordt voor pathologen een enorm karwei om de exacte doodsoorzaak van Anja Schaap vast te stellen. Dat meldt Frank van de Goot, de bekendste patholoog van Nederland, aan deze site. ,,Deze vrouw heeft waarschijnlijk zo lang in het water gelegen dat eventuele oppervlakkige verwondingen als krassen en bulten al verloren zijn gegaan. Is ze door verstikking om het leven gekomen, dan kun je dat al helemaal niet meer vaststellen.”

De 33-jarige Anja Schaap werd dinsdag ten noorden van de Waddeneilanden gevonden, bijna drie weken nadat ze voor het laatst werd gezien in de omgeving van de Binnensluis in Katwijk. Voorlopig wijst alles erop dat Anja daar ergens te water is geraakt en vervolgens honderden kilometers met de stroming naar de Waddenzee is gevoerd.



Edwin Granneman, woordvoerder bij Kustwacht Nederland, wil hier na overleg met de politie niet over speculeren, maar bevestigt wel dat deze theorie niet valt uit te sluiten. ,,Gezien de stromingen in de zee is dat inderdaad goed mogelijk”, zegt Granneman. Hij verwijst naar een gebeurtenis eerder dit jaar. ,,Een Russische opvarende raakte in januari vermist op zee bij IJmuiden. Drie maanden later vonden ze hem ten westen van Den Helder, een heel eind verderop. De man bleek te zijn meegevoerd door de stromingen in de Noordzee.”

Patholoog Frank van de Goot, een van de weinig overgebleven pathologen in Nederland, denkt dat het bijna onmogelijk wordt om precies vast te stellen wat Anja precies is overkomen. Dat komt volgens hem door de combinatie van de lange periode die Anja in het water heeft gelegen, de enorme afstand die ze heeft afgelegd en de verregaande staat van ontbinding van haar lichaam.

,,Tenzij er sprake is van evidente kenmerken van letsel op haar lichaam, zoals kogelgaten en snijwonden, wordt het ontzettend lastig om honderd procent vast te stellen wat haar is overkomen. Als die verwondingen er niet zijn, kom je als patholoog al snel in een grijze zone terecht.”

Hoe langer een lichaam in het water ligt, hoe lastiger het voor onderzoekers wordt om de doodsoorzaak vast te stellen. ,,Het lichaam van deze vrouw is bovendien in de Noordzee gevonden. Nogal een verschil met een vijvertje in het dorp. Elk beestje dat in de zee rondzwemt, heeft wel wat te zeggen als er ineens een mensenlichaam voorbij komt drijven.”

Van de Goot legt uit dat vissen in de zee een mensenlichaam vrijwel nooit met rust laten. ,,Zij kiezen met name de plekken op het lichaam uit waar al kleine verwondingen zitten. Dat zorgt er ook voor dat die sporen bijna niet meer terug te halen zijn, en dat is heel wrang voor de nabestaanden.”

De politie houdt vooralsnog met elk scenario rekening, ook met een ongeluk of met zelfdoding. ,,Maar als blijkt dat er geen evidente sporen van geweld op het lichaam van Anja zitten, dan houdt het al vrij snel op", vreest Van de Goot.

,,Als iemand haar bijvoorbeeld bewust onder water heeft gehouden, dan kom je daar vrijwel nooit meer achter. Dat geldt ook voor de vraag of zij per ongeluk of met opzet in het water is terechtgekomen. Ik hoop voor de nabestaanden dat zij complete duidelijkheid krijgen over de doodsoorzaak van deze vrouw, maar ik heb er een hard hoofd in.”

‘In Katwijk in zee’

Volgens de politie gaat het onderzoek naar de doodsoorzaak vermoedelijk nog even duren. ,,Daar komt vandaag in elk geval geen uitsluitsel over”, meldt een woordvoerder. Tegen Hart van Nederland heeft de politie gezegd dat er rekening mee wordt gehouden dat Anja in Katwijk in zee is geraakt.