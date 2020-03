Zorgen om Brabant: ‘Overplaatsing patiënten moeilijker, andere ziekenhuizen raken ook vol’

Het overplaatsen van coronapatiënten vanuit Brabant naar andere ziekenhuizen in het land wordt weer moeilijker. Ook in de rest van het land komen de grenzen in zicht. ,,We raken onze patiënten daardoor moeilijker kwijt", zegt Jan Kluytmans, arts-microbioloog in ziekenhuis Amphia in Breda.

En de nood is hoog. ,,We zien hier nog steeds een storm op ons afkomen", zegt een woordvoerder van de ziekenhuizen in de regio, verenigd in het ROAZ. ,,De instroom blijft hoog. De modellen voorspellen dat dit weekend, zaterdag of zondag, een forse piek onze ziekenhuizen bereikt. Wij zien ook dat het moeilijker wordt om patiënten naar andere ziekenhuizen te krijgen. De laatste dagen gaat dat goed, maar ons bereiken ook geluiden dat de grenzen in zicht zijn.”

Diederik Gommers , voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), zei vanochtend dat er inmiddels meer Brabanders buiten de provincie op de intensive care liggen dan in Brabant zelf. Maar er is meer nodig, stelde hij vanochtend in de Tweede Kamer. ,,Maandag verwacht ik dat er 1600 mensen op de intensive cares liggen. Die capaciteit is er nu nog niet. Ziekenhuizen werken hard, vooral in Brabant zijn ze druk bezig. Maar dat zien we niet in alle ziekenhuizen. We moeten op 1 april echt klaar zijn. Daar is landelijke regie voor nodig. Den Haag moet meer sturing geven.”

Sinds afgelopen vrijdag vindt de verdeling van patiënten vanuit Tilburg plaats. Sindsdien zijn er 320 patiënten vanuit het zuiden naar de rest van het land vervoerd. Minister Hugo de Jonge maakte zondag bekend dat die taak een dezer dagen in Rotterdam komt te liggen, in een ruimte van het Erasmus MC.

Dodental

Twee van de zwaarst getroffen Brabantse ziekenhuizen, Amphia en Breda en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, zeggen net als het ROAZ dat de situatie nog wel onder controle is. Maar de impact is enorm. Zo zijn er in het Tilburgse ziekenhuis al 41 dodelijke slachtoffers geteld, stelt een woordvoerster. Alleen gisteren al overleden acht mensen door het virus.

In Breda zijn nu 110 mensen opgenomen bij wie het coronavirus aangetoond is, en zijn er nog eens 26 patiënten die er nu op getest zijn. Kluytmans: ,,Op 1 maart kwam hier de eerste patiënt binnen, dus je kunt wel nagaan hoe enorm de drukte is. Ik ben blij dat het RIVM nu meldt dat de uitbraak landelijk gezien enigszins onder controle is, maar hier merken we dat voorlopig nog niet. Een serieus aantal patiënten is recent naar Terneuzen verplaatst, zoiets helpt echt. Maar als dat moeilijker wordt, dan wordt het weer spannend. Zelf hebben we gisteren ook weer vier patiënten van een ander Brabants ziekenhuis overgenomen. Die zaten helemaal vol.”

Kluytmans hoopt wel dat de piek in zicht is. Binnenkort moeten we echt het effect zien van de maatregelen van 15 maart, toen de horeca dichtging. Het kan niet anders dan dat dat helpt.”