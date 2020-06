Zorgen om naleving coronaregels in horeca: meerdere zaken gesloten

De veiligheidsregio’s maken zich zorgen over de naleving van de coronamaatregelen in de horeca. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, tevens voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad vanavond.

Op meerdere plaatsen zijn dit weekend boetes uitgedeeld en op een enkele plaats zijn etablissementen gesloten. ,,Binnen in de horecagelegenheden vinden mensen het steeds moeilijker om onderling 1,5 meter afstand te bewaren en de verplichting om te zitten en niet te staan of rond te lopen, na te komen’’, stelt Bruls.

‘Op vrijdag- en zaterdagavond was het met name in de uitgaansgebieden van een aantal steden te vol en werd de onderlinge afstand van 1,5 meter zeker niet gehaald’, staat in verklaring.

Bruls: ‘Met de vakantieperiode in aantocht willen we graag iedereen de gelegenheid geven om op een terrasje te zitten of een hapje te gaan eten. Maar dat moet wel op een veilige manier gebeuren en daar zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor. Zolang we nog niet van het coronavirus af zijn, is het essentieel dat we ons allemaal aan de coronamaatregelen blijven houden: vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand.’

Draagvlak neemt af

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zegt dat de zorgen onder horecaondernemers ook snel groter worden. ,,We ontvangen verschillende signalen vanuit het land dat horecaondernemers hun deuren sluiten omdat het niet rendabel is of omdat zij bang zijn voor hoge boetes als gasten de coronaregels niet naleven.” De discussie moet daarom volgens KHN gaan over hoe bereid mensen zijn zich nog aan de regels te houden. ,,Als je kijkt naar hoe de samenleving zich beweegt, dan moeten we echt met elkaar constateren dat we buiten echt meer ruimte moeten geven aan ondernemers en verder moeten versoepelen.”

Het draagvlak voor de restricties neemt bij zowel ondernemers als gasten in rap tempo af, constateert KHN. ,,Het is niet meer uit leggen dat de horeca nog steeds te maken heeft met deze verregaande restricties en het ondernemersvertrouwen is in een week tijd dan ook sterk gedaald. Horecaondernemers hebben er problemen mee dat er met twee maten wordt gemeten; de horeca is de enige branche die verantwoordelijk wordt gehouden voor de handhaving van de regels bij het publiek.”

Horeca bang voor boete

Horecaondernemers zeggen zelf ook moeite te hebben met het naleven van de regels. In Eindhoven besloot een aantal kroegbazen in de bekende uitgaansstraat Stratumseind de deuren te sluiten. Bovendien zijn ze bang voor de torenhoge boetes die kunnen volgen. ,,Van de gebiedsbeheerder heb ik begrepen dat de eerste ondernemers vandaag al per post een waarschuwing krijgen”, aldus Tom van Brussel, voorzitter van de ondernemersvereniging. ,,Gaan ze nog een keer de fout in, dan volgt een boete van ruim 4000 euro. Dat kunnen we er nu echt niet bij hebben.” Ook in andere gemeenten lopen kroegeigenaren op hun tenen om én de regels na te leven, én zoveel mogelijk mensen te kunnen ontvangen.