Zorgen over zonnepanelen op water: ‘Leg eerst de daken vol’

Waterland Nederland wil vooroplopen met de aanleg van drijvende zonneparken, blijkt uit plannen die consortium Zon op Water vandaag presenteert op een congres over zonne-energie. ,,In Nederland hebben we heel veel water. Daar is ruimte. Om aan onze klimaatdoelen te voldoen, hebben we niet genoeg aan daken alleen’’, zegt projectleider Wieb Folkerts van TNO, dat samen met bedrijven, 35 gemeenten, waterbedrijven en Rijkswaterstaat Zon op Water vormt.



Het aantal drijvende zonneparken in Nederland is nu nog op twee handen te tellen. Zo zijn er op Texel twee in bassins van een golfbaan en waterzuiveringsinstallatie. In een tuinbouwbassin in de Gelderse Lingewaard drijven ruim 6000 panelen. In een zandwinplas in het Drentse Tynaarlo wordt momenteel de grootste dobberende zonnefabriek aangelegd: 23.000 panelen gaan daar stroom opwekken voor 2300 huishoudens. Ook in de Rotterdamse Rijnhaven moet voor eind dit jaar een zonnepark (3770 panelen) drijven.



Als het aan de bedrijven en instellingen ligt, is dat allemaal pas het begin. In 2023 zullen er volgens TNO zo'n 8 miljoen panelen in de Nederlandse wateren liggen die stroom opwekken voor 90.000 huishoudens.