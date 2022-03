Zorgmedewerkers verwachten dat werkdruk verder stijgt door pandemie: ‘Grootste klap komt nog’

Dat komt naar voren uit navraag door PGGM&CO, een ledenclub voor mensen werkzaam in de zorg en welzijn in samenwerking met Stichting IZZ, een belangenbehartiger van mensen in de zorg, onder bijna 2000 mensen die werkzaam zijn in onder meer ziekenhuizen, verpleeghuizen en jeugd- en kraamzorg. Volgens PGGM&CO trekt de werkdruk een wissel op de balans tussen het werk en privéleven van de medewerkers. Ook zijn ze mentaal minder fit en hebben ze minder energie.



Door de pandemie twijfelt 38 procent of het werk in de zorg nog vol te houden is. 35 procent heeft minder werkplezier. Daarbij heeft 37 procent van de medewerkers corona gehad. 29 procent daarvan heeft hier langdurige klachten aan overgehouden.