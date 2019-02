Zoveelste plofkraak in Amsterdam: daders rijden juichend weg

UpdateBij een plofkraak op een pinautomaat in een supermarkt in Amsterdam Nieuw-West is gisteravond een enorme ravage ontstaan. De plofkraak is gefilmd door omstanders. De daders steken juichend hun arm op als ze bij de supermarkt wegrijden.

Onbekend is of de dader(s) geld hebben buitgemaakt. Even na 22.30 uur werden omwonenden aan het Lambertus Zeilplein opgeschrikt door een luide knal. Er hoefden geen omwonenden te worden geëvacueerd.

De politie is op zoek naar twee jonge, in het zwart geklede mannen, die na de knal op een scooter zouden zijn weggereden. Bij de zoekactie zijn ook helikopters ingezet. De omgeving van de pinautomaat is afgezet voor nader onderzoek. Getuigen wordt gevraagd zich te melden bij de politie.

De plofkraak is gefilmd door een onbekende omstander. ‘Wollah bless you soldaat’, is onder meer te horen als de twee jonge mannen juichend wegrijden op een scooter. Ze steken daarbij triomfantelijk een arm in de lucht, waar door de omstander hardop om wordt gelachen.

Het filmpje is onder meer op Twitter geplaatst door Suleyman Koyuncu, gemeenteraadslid voor DENK in Amsterdam. ‘Moet niet gekker worden! Dit moet stoppen’, schrijft hij erbij.

Geen enkele keer geld buitgemaakt

In Amsterdam Nieuw-West worden veel vaker plofkraken gepleegd, maar volgens de politie is bij de laatste tien pogingen geen enkele keer geld buitgemaakt.

In oktober vorig jaar was er nog een poging tot een plofkraak op het Lambertus Zijlplein. Twee mannen plaatsten explosieven, maar die gingen uiteindelijk niet af. De daders zijn door bewakingscamera’s in beeld gebracht. Er zijn inmiddels twee verdachten aangehouden.

