Zuiden kan carnaval vieren, maar zonder optochten en Randstedelingen

Helemaal als vanouds zal carnaval dit jaar niet zijn in Noord-Brabant en Limburg: de bekende carnavalsoptochten met praalwagens zijn al afgelast en ook barretjes op straat en optreden van artiesten buiten gaan niet door. ,,Er is echter zeker ruimte voor carnaval in een zaal en in het café’’, stelt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen. Die ruimte is veel groter dan veel liefhebbers in het Zuiden nog maar enkele weken terug konden bevroeden: precies een dag voordat carnaval op 26 februari losbarst kan de horeca weer onbeperkt open. De vervroegde sluitingstijd vervalt dan geheel. De coronapas en de anderhalve meterregel verdwijnen op dat moment eveneens. Kroegen mogen dan weer het maximaal aantal gasten binnenlaten. ,,Dit hadden we vier weken geleden niet durven dromen”, jubelt burgemeester van Den Bosch Jack Mikkers, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, tegen het Brabants Dagblad . ,,Elk jaar dat carnaval niet doorgaat is er één te veel.”

‘Mijd grote menigten’

In sommige steden zien carnavalsverenigingen hun kans schoon om carnavalsfestiviteiten alsnog door te laten gaan. Zo poogt Sittardse stadscarnavalsvereniging De Marotte om het Kanón van ’t Balkón - het drukbezochte openingsfestival op de Markt - toch door te laten gaan. Wat minister Ernst Kuipers (Zorg) betreft gebeurt dat niet. De bewindsman drukte carnavalsvierders tijdens de persconferentie juist op het hart om voorzichtig te zijn. Het coronavirus is niet weg. ,,Vier het in je eigen omgeving en ga lekker naar het café, maar mijd grote menigten.” De vraag is of carnavalsvierders Kuipers woorden in acht zullen nemen. Brabantse media spreken al over carnaval als een soort bevrijdingsfeest na twee jaar van lockdowns en beperkingen.

Exclusief

Het maakt dat burgemeesters Mikkers en zijn Tilburgse collega Theo Weterings de oproep doen om carnaval in 2022 een exclusief Brabants feestje te laten zijn. ,,Vier het lokaal als Brabanders onder elkaar.” Bezoekers uit de Randstad zijn liever niet welkom in Oeteldonk en Kruikenstad. ,,Ik ga niemand tegenhouden, maar de boodschap is helder”, stelt Mikkers. ,,Vier het in je eigen gemeente. En nee, we zetten geen hek om de stad.”



Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls is blij dat de versoepelingen ingaan voor de start van het carnaval, dat van zaterdag 26 februari tot dinsdag 1 maart plaatsvindt. ,,We hebben ons hele grote zorgen gemaakt over handhaving in kroegen vol carnaval vierende mensen.” Hij is niet bang voor een enorme corona-uitbraak, zoals twee jaar geleden na het carnaval. ,,De meeste mensen zijn gevaccineerd en hebben een booster gehad en veel mensen hebben ook corona gehad.”



Koninklijke Horeca Nederland is eveneens in zijn nopjes dat kroegen en cafés weer volop open mogen. ,,Dat is extra goed nieuws, het kabinet lijkt daar ook rekening mee gehouden te hebben”, stelde voorzitter Robèr Willemsen.