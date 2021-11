Zuiden worstelt met carnaval: 'We gaan er een mooi feestje van maken, maar gerust ben ik er niet op’

,,Heb ik er zin in? Nee,” zegt burgemeester Jack Mikkers (VVD) van Den Bosch stellig. Sterker nog, hij heeft er buikpijn van en flink ook. Den Bosch is toch wel dé plek als het gaat om carnaval. De officiële opening van het carnavalsseizoen de elfde van de elfde, met het protocol, de gehesen vlag aan de Sint Jan, duizenden mensen op het plein is een paar weken geleden al door de Oeteldonkse Club afgelast omdat ze weigeren te werken met een corona toegangsbewijs.



Maar vervolgens kwam de vraag bij de gemeente te liggen: wat kan er dan wel? ,,We hebben toen alle scenario's op een rijtje gezet en de minst slechte gekozen. Mensen roepen dan in de media dat ik de horeca moet sluiten, maar ik kán met de huidige regels helemaal geen kroegen sluiten.” Hij moet met de ‘gereedschapskist’ werken die hij heeft. Dus besloot hij om de elfde van de elfde te gaan reguleren, door het een ‘evenement’ te noemen. ,,Normaal gesproken zijn hier 50.000 tot 60.000 mensen op de elfde van de elfde. Nu moet je een kaartje kopen en zijn er 25.000 kaarten om in de kroegen te kunnen komen.”