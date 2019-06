Zus van ontsnapte Peter M.: We voelen ons totaal niet serieus genomen

,,We weten niet anders dan dat Peter (44) voor problemen zorgt. We kennen hem niet anders. Peter leidt aan schizofrenie en is psychotisch. Hij weigert medicijnen en iedere vorm van hulp. Het was voor ons een hele opluchting dat hij een tijdje in het gevangenenziekenhuis in Scheveningen zat. Hij zat daar omdat hij een bommelding had gedaan op het station in Dordrecht. Hij was van plan het station op te blazen met een atoombom, zei hij. Het was het begin van 2017 en het ging heel snel heel erg mis. Hij hing veel rond bij een snackbar in Dordrecht. Bij die snackbar heeft hij een man aangevallen, terwijl hij een mes bij zich had. Ook heeft hij mij en mijn moeder gedreigd te vermoorden.”



,,Peter is iemand die denkt in complottheorieën. Hij schrijft er hele boekwerken over vol. Kindermisbruik is een terugkerend thema bij hem. Wij als familie wisten eigenlijk niet dat hij naar de kliniek in Den Dolder was overgeplaatst. Pas nadat mijn moeder van 70 naar de gevangenis had gebeld om te vragen waarom het al zo lang stil was gebleven hoorde ze dat Peter daar niet meer was. ‘Hij is naar Den Dolder’, kreeg ze te horen. In maart nam Peter zelf weer contact op. Wij wachten altijd tot hij weer contact met ons opneemt, want andersom is nooit een goed idee. Hij vindt dat wij de schuld zijn dat hij in dit soort klinieken zit. Toch belde hij, want hij had geld nodig. En shag. Toen hebben mijn moeder en ik besloten toch weer langs te gaan.”