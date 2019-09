Zus vermiste Tob Cohen: ‘Ik heb hier niets meer te verliezen, alleen nog te winnen’

Met de arrestatie van een tweede verdachte lijkt er eindelijk schot te komen in de Keniaanse vermissingszaak van Nederlander Tob Cohen (69). Ook de al eerder opgepakte echtgenote Sarah moet langer in de cel blijven zitten, zag gisteren Tobs zus Gabrie tot haar grote opluchting met eigen ogen in de rechtszaal.

Volledig scherm Tob Cohen met zijn echtgenote Sarah in gelukkiger tijden. © Privebeeld Ze moest er ruim 6600 kilometer voor reizen en had een vlucht die in niets leek op de eerdere vakanties die ze naar haar broer in Kenia had gemaakt. Gabrie Cohen (67) uit Amsterdam bleef maar malen wat er toch met haar broer Tob gebeurd zou kunnen zijn. Maar als ze donderdag dan eindelijk het statige, okergele rechtbankgebouw van Nairobi binnen loopt, is er even geen tijd om te piekeren maar staat ze op scherp. ,,Ik ben er klaar voor’’, zegt ze strijdbaar vlak voordat ze door een lange gang naar de rechtszaal loopt. Klaar voor de confrontatie met de vrouw die nu al 16 dagen in de cel zit, omdat ze betrokken zou zijn bij de verdwijning van haar broer Tob Cohen die 32 jaar geleden zijn hart verloor aan Kenia.

Meerdere keren heeft Gabrie deze vrouw sinds haar huwelijk met Tob in 2007 ontmoet als hij haar meenam naar Nederland. Of op de reizen die zijzelf maakte naar haar broer in Kenia . Een warme vriendschap werd het nooit. En dat zal het ook niet meer worden nadat Gabrie sinds 20 juli niets meer van haar broer heeft vernomen.

Volgens familie en vrienden kan maar één iemand daar verantwoordelijk voor zijn. Sarah. Zij was met hem in een vechtscheiding beland en heeft volgens vrienden en familie ook een motief. Ze had Tob belazerd en leek uit te zijn op zijn bezittingen, maar Tob was daar achter gekomen.

Sarah zelf ziet dat heel anders. Totaal onschuldig zit ze vast en dat straalt ze ook uit als ze donderdag ongeboeid met haar advocaat de rechtbank binnenkomt. Vol zelfvertrouwen en met een glimlach gaat ze zitten. Niet in de verdachtenbank pal voor de rechter, zoals in Nederland, maar gewoon op de publieke tribune, slechts één bank schuin achter de zus van Cohen.

Het is bijzonder confronterend en ongemakkelijk voor Gabrie, maar dit is wel het moment waarvoor ze is gekomen. Ze wil Sarah in de ogen kunnen kijken. Haar laten weten hoeveel ze Tob nu al bijna zestig dagen missen. Dat ze zullen strijden tot de waarheid boven tafel is. ,,Ik vind het onbegrijpelijk dat ze zich zo opstelt, maar ik ga haar blik niet uit de weg. Ik kijk haar aan. Ik heb hier niets te verliezen. Alleen nog maar te winnen.’’

Volledig scherm Verdachte Sarah (midden) © Raymond Boere

Keniaanse filmploegen die massaal op de zitting zijn afgekomen verdringen zich ondertussen om een blik van de verdachte Sarah vast te leggen. Niet veel later richten de lenzen zich ook op Gabrie en krijgt de Nederlandse het even te kwaad. ,,Wat verschrikkelijk dit. Alsof ik het heb gedaan. Maar ik ben hier niet de moordenaar.’’

Volledig scherm De politie heeft een vriend opgepakt van Sarah waarmee ze een affaire zou hebben © Raymond Boere/AD Die laatste zin geeft precies aan hoe familie en vrienden over de zaak denken. Officieel is Tob Cohen nog steeds vermist, maar de hoop dat hij nog levend wordt gevonden wordt voor hen met de dag kleiner. Helemaal nu gisteren duidelijk werd dat er nóg een verdachte is aangehouden. Het is een vriendje van Sarah met wie ze een affaire zou hebben gehad en die ceremoniemeester was op de bruiloft van de dochter van Sarah vorig jaar.

Gabrie, en haar echtgenoot Roy die met haar meereist, kunnen hun geluk niet op. ,,Ik wist het. Ik wist het!’’, roept ze als het nieuws haar vlak na aankomst in Nairobi ter ore komt. Natuurlijk hadden ze liever gehoord dat Tob levend was gevonden. ,,Maar we wachten al bijna twee maanden op een doorbraak in het onderzoek. Nu we hier zijn lijkt alles op zijn plek te vallen. We hadden het niet beter kunnen timen. Dit is precies waarop we hebben gehoopt.’’

Tijdens de rechtszitting moet duidelijk worden of Sarah langer in de cel moet blijven zitten wegens haar vermeende betrokkenheid bij de verdwijning. Het wordt nog spannend als haar advocaat tekeer gaat tegen de openbaar aanklager. Ze wordt verdacht van moord. ,,Maar daar is werkelijk geen enkel bewijs voor’’, fulmineert hij terwijl hij zwaait met één A4-tje die hij van de aanklager heeft gekregen om zo aan te tonen hoe zwak de zaak volgens hem is. ,,Deze vrouw zit ondertussen zestien dagen vast, maar waarvoor? Alleen omdat ze echtgenoot is van iemand die is vermist. Dat vindt ook zij heel erg, al lagen ze in scheiding.’’

Bewijs is er wel degelijk volgens de aanklager. Alleen kan zij de bewijzen daarvoor nog niet delen met de rechter. Zo is er een belangrijke getuige die eerst moet worden opgenomen in een getuigenbeschermingsprogramma voordat ze kan vertellen wat die persoon heeft gezien. Ook is het huis van Cohen woensdag en donderdag doorzocht. De uitslag daarvan zal snel volgen. En ze wil dat Sarah eerst een persoonlijkheidsonderzoek ondergaat voordat haar de resultaten uit het onderzoek zullen worden voorgehouden.

De rechter gaat daarin mee, maar uiterlijk maandag moet de aanklager met meer bewijzen komen en moet het persoonlijkheidsonderzoek zijn afgerond. Het blijft dus nog even spannend voor zus Gabrie van Tob Cohen. Maar haar lange reis naar Kenia voelde deze dag in elk geval als een overwinning.