Zussenbloed kan leukemiepatiënt Marion (23) niet redden: ‘Dus maken we ons sterk voor stamceldonatie’

Illegale hondenhan­del opgerold: 42 honden in loods, in goede gezondheid

18 maart Een man (51) en een vrouw (34) in Vriezenveen worden verdacht van illegale hondenhandel. De politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) troffen in een loods in de Twentse plaats 42 honden aan: 21 volwassen Engelse buldoggen en 21 pups, voornamelijk afkomstig uit Nederland.