Zwaar gehandicapte Henrie moet verhuizen: ‘Het is muisstil op woongroep, je hoort alleen gehuil’

Organisa­tie: boeren op de snelweg is individue­le keuze

De organisatie van de boerenprotesten zegt dat het aan boeren zelf is of ze wel of niet op de snelweg gaan rijden. Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force, noemt dat ‘de keuze van elke boer zelf’. En volgens Bart Kemp van Agractie hebben plaatselijke afdelingen in overleg met de lokale politie afgesproken dat rijden via de snelweg ‘toch het snelste en het veiligste was’.

22 juni