Zwaar gehandicapte Niels-Jan bleek een genie

Video Eus op bezoek bij brieven­schrij­vers: ‘Vaak blijken ze in te binden’

10:08 Toen we aan columnist Özcan Akyol vroegen of hij iets wilde maken voor de videoredactie, wist hij het wel. Hij wilde weten wie de schrijvers zijn die van alle lezersbrieven naar de redactie. Wat drijft ze? Waarom nemen ze de moeite om te schrijven? De uitkomst is de serie ‘Brieven met Eus’. De eerste aflevering is hierboven te zien.