Zwaar vuurwerk ontploft bij huis in Urk, voordeur weggeblazen

update Jongen (14) neergesto­ken in metrostati­on Spijkenis­se, politie arresteert 13-jarige verdachte

7:58 De politie heeft gisteravond een 13-jarige jongen aangehouden voor een steekpartij in de hal van metrostation Heemraadlaan in Spijkenisse. Daarbij raakte omstreeks 19.20 uur een 14-jarige jongen zwaargewond. Hij is met een spoedtransport naar het Erasmus MC in Rotterdam overgebracht.