Zwaargewonde bij schietpartij Amsterdam-Zuid: ‘Er is twintig keer geschoten’

Op de Kinderdijkstraat in de Rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid is woensdagavond een man neergeschoten. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Even na 19.00 uur kwamen meerdere meldingen binnen bij de politie dat er een schietpartij in de Rivierenbuurt was. Agenten troffen ter plaatse een zwaargewonde en neergeschoten man aan. Het slachtoffer is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie.

‘Automatisch geweer’

“Er is geschoten met een automatisch geweer,” zegt een buurtbewoner die zelf snel ter plaatse was. “Veel mensen dachten dat het vuurwerk was, dat dacht ik zelf ook. Van anderen hoorde ik dat er twintig keer is geschoten. Negen kogels raakten het slachtoffer.”

Volgens de buurtbewoner is het slachtoffer een jaar of twintig. “Er zou vanuit een auto op hem geschoten zijn. Een drive-by zeg maar. Ik hoorde dat er drie mensen in de auto zaten.” Buurtbewoners die vlak bij de plaats delict wonen, mogen voorlopig hun huis nog niet in. “Ik hoorde een agent zeggen dat het nog wel tot twee uur ’s nachts kan duren.”

Boven de buurt heeft lang een politiehelikopter gehangen en ook een drone. De plek waar het slachtoffer is beschoten is vlak bij tennisvereniging Rivierenbuurt.

Na de schietpartij is een melding via Burgernet uitgegaan. Daarin laat de politie weten op zoek te zijn naar een licht getinte man van rond de 25 jaar met zwart haar en een zwart-grijs trainingspak. De politie vraagt de man niet zelf te benaderen, maar het alarmnummer te bellen als je hem ziet.

